Tesla suspend les achats de véhicules utilisant Bitcoin, cite des préoccupations environnementales

Le constructeur de voitures électriques Tesla cessera d’accepter Bitcoin comme paiement, a tweeté mercredi le PDG Elon Musk, citant des préoccupations environnementales. «Nous sommes préoccupés par l’utilisation rapide et croissante des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles», a déclaré Musk sur Twitter. Il a ajouté que la crypto-monnaie est une «bonne idée à plusieurs niveaux» mais que sa promesse ne peut avoir un «coût élevé pour l’environnement».

Tesla, a-t-il ajouté, ne vendra aucun des Bitcoins qu’il possède.

Tesla et Bitcoin pic.twitter.com/YSswJmVZhP – Elon Musk (@elonmusk) 12 mai 2021

Le prix du bitcoin a chuté d’environ 5% à 51847 € après les commentaires de Musk sur Twitter. L’action de Tesla a terminé mercredi en baisse de 4,4%.

Pendant ce temps, Mardi, Musk a mené un sondage sur son compte Twitter demandant aux utilisateurs s’ils souhaitaient que Tesla accepte Dogecoin comme moyen de paiement.

Voulez-vous que Tesla accepte Doge? – Elon Musk (@elonmusk) 11 mai 2021

Tesla a déclaré en février qu’il avait investi environ 1,5 milliard de dollars en Bitcoin et il prévoyait de commencer accepter la monnaie numérique comme moyen de paiement « bientôt. » La juste valeur marchande des avoirs Bitcoin de Tesla au 31 mars était de 2,48 milliards de dollars, selon les dépôts de titres.

Bitcoin repose sur des ordinateurs, qui dépendent de l’électricité, pour exister. Le nombre d’ordinateurs et l’énergie nécessaire pour les alimenter augmentent – la valeur croissante du bitcoin est directement liée à la quantité d’énergie qu’il utilise.

Les mineurs de Bitcoin débloquent des bitcoins en résolvant des énigmes complexes et uniques. À mesure que la valeur du bitcoin augmente, les énigmes deviennent de plus en plus difficiles et nécessitent plus de puissance informatique pour les résoudre. Les estimations de la quantité d’énergie utilisée par Bitcoin varient.

Une étude réalisée en 2019 par des chercheurs de l’Université technique de Munich et du Massachusetts Institute of Technology a conclu que, à la fin de 2018, l’ensemble du réseau Bitcoin était responsable de jusqu’à 22,9 millions de tonnes de CO2 par an – semblable à une grande ville occidentale ou à une pays en développement comme le Sri Lanka. Les émissions mondiales totales de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles étaient d’environ 37 milliards de tonnes l’année dernière.

