Tesla s’écrase dans un arbre, mais personne n’est au volant: deux personnes sont décédées

Une voiture électrique Tesla modèle S a été impliqué dans un accident qui a mort de deux passagers. L’incident a eu lieu le samedi 17 avril et suscite des discussions pour une raison précise: non seulement il est possible que l’impact ait été causé directement par les décisions de la voiture, mais personne n’était présent dans le siège conducteur; selon ce qui a été rapporté par les policiers intervenus sur place, les deux victimes étaient assises respectivement sur le siège passager et sur l’un des sièges arrière.

La dynamique de l’accident

Selon la reconstitution de l’accident faite par le radiodiffuseur américain KPRC 2, le propriétaire de Tesla aurait démarré la voiture immédiatement à l’extérieur de la maison puis se serait positionné immédiatement sur les sièges arrière, asseoir un ami sur le siège passager. Les autorités n’ont pas encore précisé si le système de conduite autonome Autopilot présent en option sur les voitures Tesla avait été activé, mais les sièges choisis par les deux passagers le suggèrent.

La voiture se serait glissée dans une impasse à quelques centaines de mètres de la maison du propriétaire, et dans cette situation le système de conduite autonome serait entré en crise, écrasant le véhicule dans un arbre au bord de la chaussée. La collision a été suivie d’un incendie causé par le combustion des piles, qui suite aux tentatives d’extinction, les pompiers locaux ont continué à tirer à nouveau. Le feu n’a été éteint qu’après 4 heures et 120 000 litres d’eau utilisés.

Parce qu’on en parle

Les accidents impliquant des véhicules autonomes continuent inévitablement attirer plus d’attention par rapport à ceux impliquant des automobiles de type classique. La raison est très simple et est en partie psychologique: l’idée d’un accident mortel causé par la distraction, la fatigue ou même la conduite en état d’ébriété est simplement plus compréhensible qu’une erreur de calcul froide qui provoque un accident sans remords ni hésitation.

Dans le cas présent, cependant, nous ne pouvons pas parler uniquement de préoccupations non fondées. D’une part, en fait, les systèmes de pilote automatique à bord des voitures Tesla ils ne sont pas destinés à être laissés à eux-mêmes: il existe encore des situations dans lesquelles l’intelligence artificielle ne sait pas comment se comporter sur la route et doit pouvoir laisser le contrôle au conducteur. Pour cette raison, le fabricant préciser clairement cette attention au volant est essentielle pour la sécurité de la conduite. En bref, ce que le propriétaire du véhicule a fait est contraire aux règles d’utilisation de la voiture et à la loi, et certains des systèmes de protection à bord du véhicule sont conçus pour empêcher le pilote automatique de s’activer sans surveillance.

En revanche, si les autorités confirmaient l’activité et les responsabilités de la conduite autonome dans l’accident, il serait évident que les systèmes de sécurité qui empêchent l’activation du pilote automatique ils ne fonctionnaient pas correctement. Ce problème est combiné avec le fait que le batteries à lithium des voitures sont si sensibles à une combustion prolongée et fait des accidents de voitures électriques autonomes un phénomène à ne pas sous-estimer – même si ces événements sur les mêmes kilomètres parcourus se produisent moins fréquemment que les accidents causés par l’homme.

