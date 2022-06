Tesla s’apprête à dévoiler un robot entièrement fonctionnel à taille humaine appelé « Optimus » en septembre de cette année

06 juin 2022 16:12:10 IST

En ce qui concerne les robots humanoïdes, nous supposons que les scientifiques japonais et les entreprises technologiques basées au Japon sont à l’avant-garde. Eh bien, les entreprises américaines comme Boston Dynamics et Tesla, aimeraient différer.

Lors du premier Tesla AI Day en 2021, Elon Musk a annoncé que Tesla travaillait sur un robot fonctionnel à taille humaine. Eh bien, en septembre 2022, il semble que Tesla dévoilera en effet son premier prototype de robot fonctionnel, bien nommé, Optimus.

Elon Musk, dans un tweet, a révélé que la journée Tesla AI de cette année doit être repoussée au 30 septembre, car c’est le temps dont ils auront besoin pour terminer le prototype de robot, Optimus.

Musk et son équipe d’ingénieurs chez Tesla pensent qu’Optimus a le potentiel de dépasser leur activité de véhicules électriques. Le bot Tesla, Optimus, mesurera une taille humaine moyenne de F’8 « et aura des caractéristiques physiques qui imitent étroitement celles des humains. L’humanoïde de Tesla est censé prendre en charge des tâches humaines banales, libérant ainsi plus de temps pour que les humains s’impliquent dans une variété d’entreprises créatives et scientifiques.

Il sera intéressant de voir comment cela se passerait dans le monde réel. Anatomiquement parlant, l’humanoïde de Tesla a exactement la forme d’un humain. Les anthropologues du monde entier conviennent que la forme humaine n’est pas nécessairement la conception la plus intelligente lorsqu’il s’agit de la plupart des tâches physiquement exigeantes que nous devons accomplir. C’est pourquoi vous verrez que la plupart des robots fonctionnels ressemblent rarement à des êtres humains modernes.

Il sera intéressant de voir comment Tesla implémentera ses robots humanoïdes et pour quelles applications leurs robots seront utilisés.

Il faut garder à l’esprit, que ces derniers temps, Elon Musk a disparu bon nombre des échéances qu’il s’était fixées. Selon Musc, EspaceX était censé avoir atterri sur Mars maintenant, et les taxis robots de Tesla auraient pris le contrôle de la plupart des villes américaines.

Cela dit, le technocrate a travaillé dur. Il collabore avec la NASA pour leur transport d’équipage commercial, l’un de ses projets de rêve, Starlink, est opérationnel dans la majeure partie du monde, et Starship est un travail en cours. De plus, le vaisseau spatial Dragon est le partenaire de facto de la livraison de fret pour la Station spatiale internationale (ISS) à partir de maintenant.

Connaissant Elon Musk et sa tendance à sortir un lapin de nulle part aux moments les plus cruciaux, il est fort possible que nous puissions effectivement voir les premiers robots humanoïdes de Tesla en septembre. Ce qui reste à voir, c’est à quel point ces robots seront pratiques et fonctionnels.

