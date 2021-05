Tesla Roadster passera de 0 à 60 en seulement 1,1 seconde

Stamos Soldering Alimentation de laboratoire - 0-60 V - 0-20 A DC - 1 200 W S-LS-41

Alimentation de laboratoire - 0-60 V - 0-20 A DC - 1 200 W L’alimentation de laboratoire S-LS-41 est conçue pour l’alimentation d’appareils externes en courant continu, de sorte que l'intensité du courant et la tension sont réglables séparément. L'appareil est particulièrement silencieux et a été spécialement conçu pour le domaine industriel, les laboratoires, le domaine de la télécommunication, les ateliers travaillant avec des équipements électroniques, les sites de production et les instituts de contrôle. Il peut être utilisé de façon professionnelle dans ces domaines. La technologie linéaire ne produit qu'une faible ondulation résiduelle ainsi qu'un niveau de bruit très réduit. De plus, l'appareil a une capacité de réglage et une résolution d'affichage de 100 mV / 10 mA. Que vous soyez professionnel de la recherche météorologique et environnementale ou responsable d'un projet électronique à la maison, les équipements de laboratoire de Stamos Sol Haute précision 100 mV / 10 mA Plage de tension DC : 0 - 60 V Plage de l'intensité du courant : 0 - 20 A Grand affichage LED - vérification rapide des valeurs de courant de sortie et de tension de sortie actives Protection contre la surchauffe / la surtension / la surintensité / la surcharge Pieds en caoutchouc - ne glissent pas et protègent la surface des rayures