Tesla Roadster devra attendre (encore plus longtemps): Musk dit que la production ne commencera pas avant 2022

17 novembre 2017. Elon Musk monte sur scène, présente la Tesla Semi et, sans prévenir, annonce la Tesla Roadster, sa supercar tout électrique capable de passer de zéro à cent en 1,9 seconde. Musk a dit à l’époque que la voiture commencerait la production en 2020, mais Musk lui-même vient de confirmer que nous devrons attendre encore un peu.

Selon publié Elon Musk sur son compte Twitter, Tesla espère terminer l’ingénierie « cette année » et démarrer la production « l’année prochaine ». L’objectif, dit-il, est que le design du candidat au lancement puisse être piloté d’ici la fin de l’été. Coupable? Apparemment, le triple système de moteur électrique et la batterie.

Ça viendra, alors, après Cybertruck

Finition technique cette année, la production démarre l’année prochaine. Vise à ce que la conception de la version candidate soit pilotable à la fin de l’été Le système d’entraînement à trois moteurs et le travail avancé sur batterie étaient des précurseurs importants. – Elon Musk (@elonmusk) 28 janvier 2021

Cette nouvelle intervient juste après que le PDG de Tesla ait déclaré lors de la présentation des résultats trimestriels de Tesla que le Cybertruck arriverait en 2022. Selon Musk, les premières unités seront livrées, espérons-le, plus tard cette année, bien que la production en masse ne démarre pas. jusqu’en 2022.

S’en tenir aux paroles de Musk, cela signifie que le Tesla Roadster verra la lumière après le pick-up électrique. Cependant, il est important de prendre les dates données par Musk avec un grain de sel, car ce n’est pas la première fois que Tesla subit des retards. Sans aller plus loin, la Tesla Semi est attendue pour 2021 alors qu’elle était initialement prévue pour 2019.

Le Tesla Roadster est un hommage à la première voiture de l’entreprise, la Tesla Roaster (oui aussi), sorti en 2006. C’était une voiture de sport électrique de luxe que la société espérait collecter suffisamment d’argent pour lancer un modèle plus abordable. Modèle que nous connaissons actuellement sous le nom de modèle 3.

Le nouveau Tesla Roadster promet d’être un véhicule tout électrique spectaculaire. Quand Musk l’a présenté, il a dit qu’il était capable de passer de zéro à cent en 1,9 seconde et à 160 en 4,2 secondes, qui sera capable d’atteindre 400 km / h, ce qui aura mille kilomètres d’autonomie et que le design sera le plus minimaliste. Cependant, pour le voir de nos propres yeux, nous devrons attendre un peu plus longtemps.

Via | Le bord