Tesla Roadster démarre la production en 2022, selon Elon Musk

Fidèle à sa méthode de communication particulière, Elon Musk s’est tourné vers Twitter pour révéler quelques détails supplémentaires sur le très attendu Roadster Tesla.

Comme on peut le lire dans le tweeter partagé par le (à nouveau) deuxième homme le plus riche du monde (selon Forbes), les travaux d’ingénierie autour du nouveau Roadster devraient être achevés plus tard cette année.

Quant à la production, elle devrait démarrer en 2022. Malgré cela, Elon Musk dit qu’il devrait y avoir un prototype cet été et qu’il peut déjà rouler.

Finition technique cette année, la production démarre l’année prochaine. Vise à ce que la conception de la version candidate soit pilotable à la fin de l’été Le système d’entraînement à trois moteurs et le travail avancé sur batterie étaient des précurseurs importants. – Elon Musk (@elonmusk) 28 janvier 2021

Enfin, le propriétaire de Tesla a ajouté que les progrès de la technologie des trois moteurs électriques (créés par les Model S et Model X Plaid) et des batteries (les nouveaux 4680) étaient cruciaux pour la conception du Roadster.

Allez voler?

Toujours dans le domaine «Elon Musk Twitter», il y a eu des déclarations du millionnaire excentrique selon lesquelles nous ne savons pas dans quelle mesure elles peuvent (ou devraient) être prises au sérieux.

Le nouveau Roadster fait partie de la fusée – Elon Musk (@elonmusk) 28 janvier 2021

Lorsqu’on lui a demandé ce qui pouvait différencier les performances déjà impressionnantes de la Model S Plaid + de celles du futur Tesla Roadster, Elon Musk a répondu: « Le nouveau Roadster est en partie une fusée ».

Chez les autres tweets Dans le passé, le sujet des roquettes dans le nouveau Tesla Roadster a été commenté à plusieurs reprises par Musk en réponse à certains internautes qui lui ont demandé s’il pouvait voler. Selon Musk, il pourra voler «un peu».

Sur un ton plus sérieux, le propriétaire de Tesla a écrit: «Je ne dis pas que le package spécial de mise à niveau du Roadster de nouvelle génération« lui permettra »définitivement de faire des sauts courts, mais peut-être… C’est certainement possible. Il n’y a que la question de la sécurité. La technologie Rocket appliquée à une voiture ouvre des possibilités révolutionnaires ».