Tesla redessine la Model S avec un nouvel intérieur spectaculaire et une version avec 830 km d’autonomie

Depuis son arrivée en 2012, il s’agit de la plus grande refonte de la Tesla Model S à ce jour. La société d’Elon Musk a présenté une nouvelle version qui arrivera plus tard cette année. Parmi les nouveautés se distingue le iintroduction d’un design extérieur et intérieur renouvelé et inclusion d’une nouvelle version avec plus d’autonomie que jamais.





En commençant par le design, Tesla a légèrement modifié l’extérieur. Bien que là où les changements seront les plus visibles, c’est son nouvel intérieur spectaculaire. Moins d’éléments, plus spacieux et plus adapté aux besoins d’une voiture électrique pleine de technologie qu’une voiture traditionnelle.

La première chose que nous pouvons voir est la suppression de l’écran des contrôles inclus au profit d’un plus grand et similaire à celui des autres modèles Tesla. Le tableau de bord quant à lui est désormais plus petit.

Cependant, il ne coûtera pas plus cher de voir dans le tableau de bord puisque Tesla a changé le volant pour un autre similaire à celui d’une voiture de sport ou de course qu’un traditionnel. Le nouveau volant n’a pratiquement aucun bouton et élimine en fait même les boutons de signal typiques. Son design plat signifie que la roue traditionnelle est abandonnée, il reste à voir à quel point elle est utile dans les manœuvres courtes et les grands virages comme un parking. C’est un modèle similaire à celui que nous avons trouvé dans le Tesla Roadster 2017.

D’autre part, met en évidence l’inclusion d’un troisième écran à l’arrière entre les deux sièges avant. En plus de l’écran avant, Tesla les décrit comme ayant une résolution de 2 200 x 1 300 pixels avec «des couleurs ultra-lumineuses et une réactivité exceptionnelle». Enfin, Tesla a placé un nouveau plafond de verre sur le dessus, plus spacieux et plus attractif.

Les changements sous le capot

En plus du changement de conception, la Model S vous avez reçu des mises à jour sur votre moteur. Ils se sont débarrassés de la version «Performance» et à sa place viennent les «Plaid» et «Plaid +» déjà annoncés. Les versions actuelles présentent les caractéristiques suivantes:

Longue portée: De 0 à 100 km / h en 3,1 secondes, 660 km d’autonomie et 250 km / h de vitesse maximale.

De 0 à 100 km / h en 3,1 secondes, 660 km d’autonomie et 250 km / h de vitesse maximale. Plaid: De 0 à 100 km / h en 2 secondes, 630 km d’autonomie et 320 km / h de vitesse maximale.

De 0 à 100 km / h en 2 secondes, 630 km d’autonomie et 320 km / h de vitesse maximale. Plaid +: De 0 à 100 km / h en moins de 2 secondes, 830 km d’autonomie et 320 km / h de vitesse maximale.

La société a déclaré avoir également complètement repensé les modules de batterie et construit de nouvelles transmissions plus efficaces. Il n’y a pas d’autres détails à ce sujet pour le moment. À la fin de l’année, ces nouveaux modèles arriveront avec le nouvel intérieur renouvelé et sa production devrait commencer dans ce premier trimestre de l’année.

