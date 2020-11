Tesla. Prix ​​des modèles S et X en hausse en Europe

Bien que déterminé à augmenter son poids sur le marché européen des véhicules électriques, notamment via le modèle Y, Tesla vient de constater une augmentation substantielle des prix des modèles Model S et Model X, même si elle varie selon les marchés.

Selon l’agence de presse ., des marchés incontournables comme l’Allemagne, où la version d’entrée de gamme de la berline Tesla Model S 100% électrique était de 76 990 euros, sont désormais à partir de 81 990 euros. Autrement dit, cinq mille euros supplémentaires.

La même hausse est d’ailleurs également constatée dans des pays comme la France et le Royaume-Uni, tandis que sur des marchés comme notre voisin l’Espagne, la différence est moins importante, aux alentours de deux mille euros.

Tesla modèle X

Rappelons que, par exemple, la Tesla Model S est vendue, aujourd’hui, aux USA, pour des prix à partir de 67920 €, une valeur fixée après la réduction également récemment appliquée par la marque Palo Alto, dans le prix de ces haut de gamme gamma.

En fait, et dans le cas des marchés européens, cette hausse de prix ne doit même pas laisser de côté le modèle 3 le plus abordable, qui devrait augmenter entre 500 et 1 000 euros, en termes de ventes au public.

Uniquement à partir de mars 2021

Bien que confirmées, ces augmentations, avance le site Electrek, ne s’appliqueront qu’à la prochaine expédition d’unités Model S et Model X à destination de l’Europe, qui ne devrait arriver qu’en mars 2021.

Tesla modèle S

Une telle décision peut, en outre, avoir à voir avec la mise à jour déjà annoncée des deux propositions, à mettre en œuvre, en principe, peu de temps après le lancement de la version Tesla Model S Plaid, qui lancera une nouvelle configuration structurelle des batteries.

En outre, le Model S et le Model X devraient mettre à jour l’intérieur pour l’année prochaine, bien que la date n’ait pas encore été officiellement confirmée.

La gamme Tesla

