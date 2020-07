Tesla ouvre la possibilité d’obtenir une licence de pilote automatique et de fournir des moteurs et des batteries à d’autres fabricants

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a publié hier un tweet déclarant que l’entreprise serait “ouvert à l’octroi de licences pour le logiciel et à la fourniture à la fois de groupes motopropulseurs et de batteries pour les autres fabricants. “

L’annonce est surprenante et elle inclurait même Autopilot, le système d’aide à la conduite, qui pourrait donc finir par faire partie des modèles d’autres constructeurs. Musk a déclaré que “nous essayons d’accélérer l’utilisation de l’énergie durable, n’écrasez pas les concurrents! “

Technologie Tesla dans les voitures autres que Tesla

Les commentaires sont venus à la suite d’un article de Teslerati indiquant comment certains fabricants allemands semblaient atteindre raccourcir les distances avec Tesla lors de la production de voitures électriques.

Tesla est ouvert aux licences de logiciels et à la fourniture de groupes motopropulseurs et de batteries. Nous essayons simplement d’accélérer l’énergie durable, pas d’écraser nos concurrents! – Elon Musk (@elonmusk) 29 juillet 2020

Volkswagen est l’un de ces fabricants et, avec sa nouvelle famille d’appareils électriques – avec les ID.3 et ID.4 comme premiers membres -, il prévoit non seulement de concurrencer Tesla, mais aussi de concéder sa plate-forme à d’autres fabricants. Un accord a été conclu avec FordPar exemple, et il semble que cette tendance à ne pas fermer la technologie des véhicules électriques et autonomes aux propres développements devient populaire.

Tesla a continué à fournir ces groupes motopropulseurs et batteries à fabricants comme Mercedes-Benz et Toyota dans le passé Ils étaient tous deux actionnaires de la société de Musk, mais il a arrêté ce programme en 2015.

Musk lui-même avait déjà indiqué en 2014 qu’il offrirait sa propriété intellectuelle gratuitement aux entreprises qui souhaitaient en profiter de bonne foi. Ce n’est pas toujours le cas et n’empêche pas l’entreprise d’agir sinon, comme cela s’est produit récemment avec Rivian.

Comme indiqué dans Elektrek, la société chinoise Xpeng a pris Musk au mot et a commencé à utiliser cette technologie dans ses véhicules. Tesla a fini par la poursuivre, bien que le différend soit centré sur la croyance de Tesla selon laquelle Xpeng avait volé le code source du pilote automatique.

Track | TechCrunch