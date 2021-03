Tesla n’était que le premier: Goldman Sachs affirme que 40% de ses clients sont exposés au Bitcoin ou à d’autres crypto-monnaies

Que Tesla ait investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin a été l’une des grandes nouvelles dans le monde de la cryptographie ces dernières semaines, mais il s’avère que la société d’Elon Musk ce n’est pas le seul à parier sur ce segment.

En fait, une étude de Goldman Sachs révèle que 40% de 300 de ses clients ont également investi sur ce marchéMais peu le reconnaissent aussi ouvertement que Tesla. L’intérêt institutionnel est clair à la fois du secteur des entreprises et des institutions financières, et cela différencie la dernière grande hausse du bitcoin par rapport à celle que nous avons vue en 2017.

Cette nouvelle fièvre est (ou semble) différente de l’ancienne

Dans cette soudaine hausse que nous avons connue, notamment à la fin de 2017, le phénomène a réuni de petits investisseurs, dont beaucoup simplement ils ont profité de l’attraction pour spéculer et gagner (ou perdre) beaucoup d’argent au cours de ces mois magiques qui ont permis au bitcoin d’atteindre 20000 dollars, infectant également de nombreuses autres crypto-monnaies.

A cette époque, de nombreuses institutions et médias ils se méfiaient clairement de ce marché. À Bloomberg, ils l’ont appelée «la monnaie invraisemblable», et Forbes a parlé de «la grande escroquerie du bitcoin» sans plus ni plus tandis qu’à Seeking Alpha, ils l’ont appelé un investissement «toxique». L’accusation selon laquelle le bitcoin était un stratagème de Ponzi était fréquente et la grande entreprise ne semblait pas intéressée à investir dans le bitcoin.

La vérité est qu’après avoir grimpé en flèche au cours des mois précédents, au début de 2018, la valeur du bitcoin a chuté – encore une fois, entraînant le reste du marché – et il a perdu une bonne partie de tout ce qu’il avait gagné. Cependant, quelque chose a changé au milieu de l’année dernière: après le début du confinement et une chute vers de nouveaux creux, le bitcoin n’a pas cessé de croître lentement mais régulièrement.

En octobre, la décision de PayPal de commencer à autoriser l’utilisation de la crypto-monnaie dans certaines opérations semble marquer un tournant. De plus en plus d’institutions manifestaient leur intérêt, mais bien sûr, c’est l’investissement de Tesla dans le bitcoin qui a montré que même les géants de l’industrie commençaient à compter sur le bitcoin comme réserve de valeur.

Depuis, de plus en plus d’institutions ont commencé à investir dans le bitcoin et à prendre des positions dans un segment qui traverse une période particulièrement mouvementée. Comme indiqué sur Bloomberg, les crypto-monnaies et la blockchain sont de plus en plus acceptées par les institutions et les investisseurs traditionnels, et certains analystes soutiennent que ce marché permet une diversification très intéressante des portefeuilles des investisseurs.

Des banques comme BBVA manifestent également leur intérêt pour les crypto-monnaies: elle permet déjà d’opérer avec des crypto-monnaies via sa filiale suisse, tandis que BlackRock, dont le PDG l’avait décrit comme un mécanisme de dynamitage par le passé, a changé de discours et voit désormais le bitcoin comme une crypto-monnaie. avec la capacité «d’évoluer vers un marché mondial« .

Les les mouvements n’arrêtent pas de se produire: aujourd’hui PayPal a annoncé avoir racheté Curv, une société qui fournit des infrastructures dans le cloud pour garantir la sécurité des actifs numériques, et alors que des fonds d’investissement comme Soros ou Morgan Stanley participaient à une ronde d’investissement de 200 millions de dollars dans la firme NYDIG , une autre société de gestion d’actifs telle que Bitcoin qui a fait office d’intermédiaire dans une autre opération d’envergure: celle de l’assureur MassMutual, qui a acheté 100 millions de dollars en bitcoin en décembre 2020.

Cela est également évident dans les estimations que les analystes institutionnels envisagent actuellement: 76% des personnes interrogées dans l’étude de Goldman Sachs ont prédit une valeur de bitcoin qui se situerait entre 40000 USD et 100000 USD d’ici la fin de 2021, tandis que 22% s’attendaient à ce qu’un bitcoin dépasse 100000 dollars en valeur quand l’année est finie.