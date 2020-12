Tesla. Musk demande aux employés d’atteindre 500000 véhicules d’ici 2020

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a demandé aux employés un dernier effort afin d’atteindre la fin de 2020 avec un total de 500000 véhicules produits. Volume qui, il faut le dire, aurait dû être atteint en 2019. Pour 2020, l’objectif initial était d’un million d’unités.

Elon Musk semble avoir quelques difficultés à prévoir les chiffres, comme il l’a déjà confirmé. C’est toujours un mystère qui continue de progresser avec les chiffres, augmentant les attentes qui ne sont finalement pas satisfaites par Tesla.

La divulgation d’un message électronique a montré que cela s’est reproduit. Après avoir déclaré que la production de Tesla atteindrait 500 mille unités en 2018 et un million en 2020 lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2020, Elon Musk a demandé aux employés de «tout essayer» pour atteindre 500 mille unités en 2020.

Il faudra préciser qu’Elon Musk veut répondre à toutes les critiques qui ont désormais affirmé il y a environ deux ans que l’objectif d’un demi-million de véhicules n’était pas possible à atteindre en 2020.

Elon Musk essaie d’encourager les employés de Tesla en disant de «tout donner», mais fait également un commentaire préoccupé sur l’inspection avant la livraison.

Selon le patron de Tesla, il serait positif qu’en fin de ligne de production les voitures puissent être livrées immédiatement sans rectification lors de l’inspection avant livraison car «il n’y a pas assez de temps pour cela». En d’autres termes, Musk veut que les voitures soient si parfaites que des réparations ne soient pas nécessaires.

Liste complète de problèmes de qualité

Malheureusement, Tesla a une longue liste de véhicules avec des problèmes de qualité et il est peu probable qu’ils soient livrés sans avoir à être rectifiés lors de l’inspection avant la livraison.

En fait, il y a une forte probabilité que les employés manqueront des lacunes qui devraient être corrigées pour garantir l’objectif de production de 500 000 unités.

Le cas le plus récemment divulgué était un Tesla Model 3 produit à l’usine de Fremont qui était livré «avec des lentilles de pilote automatique sales et bosselées, une plaque bosselée, des sièges endommagés et une hauteur au sol inférieure à la normale».

Le malheureux propriétaire de la voiture a déclaré qu’il devait signer le contrat avant l’inspection, ce qui rendait le refus du véhicule impossible.

