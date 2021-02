Tesla Model Y. Version RWD longue portée annulée

Texte: Carlos Moura

Date: 4 février 2021

Tesla a décidé d’annuler la version longue portée RWD de son crossover modèle Y. Les clients qui ont réservé cette variante sont dirigés vers une autre version.

Si vous étiez intéressé par la version longue portée RWD du nouveau Tesla Model Y, alors nous avons de mauvaises nouvelles. La marque de voitures électriques fondée par Elon Musk a décidé d’annuler cette variante aux États-Unis et oriente les clients ayant déjà fait des réservations vers une version différente.

Selon Teslarati, les clients reçoivent des notifications selon lesquelles cette version est annulée, malgré l’annonce – il y a encore environ six mois – par Elon Musk lui-même concernant son lancement.

Non, car la portée serait trop basse (<250 milles EPA) – Elon Musk (@elonmusk) 13 juillet 2020

Pendant ce temps, Tesla a présenté la version Standard Range Real-Wheel Drive avec une autonomie d’environ 400 kilomètres. C’est le contraire de ce qui avait été annoncé précédemment.

Quoi qu’il en soit, les clients intéressés par le modèle Y Long Range RWD sont désormais redirigés vers les étés les plus proches: Standard Range RWD et Long Range AWD.

Ancien prix du forfait de conduite autonome

Du côté positif, il convient de noter que l’autre version peut être achetée avec la fonctionnalité de conduite autonome (Full Self-Driving) à l’ancien prix.

Les clients qui ont réservé la version à traction longue portée du modèle Y peuvent choisir une autre configuration du crossover électrique.

Tesla maintiendra le prix du forfait Full Self-Driving en vigueur au moment de la pré-réservation, accordant une légère réduction aux propriétaires qui souhaitaient équiper leur Model Y LR RWD du pack de conduite semi-autonome.

On ne sait pas encore pourquoi Tesla a abandonné le Model Y Long Range avec un moteur, mais il ne reviendra probablement pas aussi rapidement sur la liste des modèles vendus.

Au Portugal, le Telsa Model Y est proposé dans les versions Performance et Long Range AWD – toutes deux à double moteur et à traction intégrale – qui offrent respectivement des autonomies allant jusqu’à 480 km et 505 km. Les prix de vente sont de 71 000 euros et 65 000 euros. euros, respectivement.

