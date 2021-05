Tesla Model S impliquée dans un accident mortel aux États-Unis n’a pas utilisé le pilote automatique, selon un rapport du NTSB

11 mai 2021 09:20:43 IST

Le système de pilote automatique de Tesla n’aurait pas pu être enclenché lors d’un accident de voiture mortel en avril, selon une enquête préliminaire américaine publiée lundi qui n’a pas déterminé la cause de l’accident. La conclusion initiale du National Transportation Safety Board (NTSB) a confirmé les déclarations de Tesla selon lesquelles le pilote automatique n’était pas utilisé, affirmant qu’un élément clé du système «n’était pas disponible» sur la route où l’accident s’est produit. Le rapport indique également que le propriétaire est entré dans la voiture dans le siège du conducteur, selon des images vidéo du domicile de l’automobiliste décédé.

Mais le rapport n’a pas directement pesé sur les déclarations de la police locale selon lesquelles personne n’a été retrouvé au volant après l’accident.

Tesla a exprimé son scepticisme quant à la déclaration de la police sur ce point, affirmant que l’état déformé du volant suggérait que le conducteur était au volant.

L’accident, qui a tué le conducteur de 59 ans et un passager de 69 ans, a eu lieu à 550 pieds de la résidence du propriétaire après que la voiture a quitté la route dans un virage, a traversé le trottoir et a heurté un ponceau de drainage. un regard surélevé et un arbre, a déclaré le NTSB.

« Tous les aspects de l’accident restent sous enquête car le NTSB détermine la cause probable, avec l’intention d’émettre des recommandations de sécurité pour éviter des accidents similaires », a déclaré le NTSB.

L’accident a ajouté à l’examen minutieux de Tesla et de ses systèmes, ce qui a incité deux sénateurs américains le mois dernier à exiger une enquête fédérale sur l’incident.

.

