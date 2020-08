Tesla laisse des indices sur un modèle 3 moins cher et plus compact: produit à la Gigafactory de Berlin et concentré sur le marché européen

La Tesla Model 3 promettait d’être la Tesla la moins chère de toutes et la voiture électrique de Tesla pour le grand public. D’une certaine manière, il s’est conformé, mais il n’a pas réussi à percer le marché avec une voiture qui peut rivaliser en prix face à face avec les voitures traditionnelles. Cela pourrait changer en 2021, de nouvelles rumeurs suggèrent que le fabricant produira un nouveau modèle encore moins cher qui peut rivaliser avec d’autres fabricants et les voitures électriques européennes comme la Volkswagen ID 3.





Comme indiqué dans Coach, Elon Musk a récemment commenté un appel avec des investisseurs cette idée. “Nous ne réussirons pas dans notre mission si nous ne rendons pas les voitures abordables”, a déclaré le PDG de la société. Accompagné d’un «Ce qui me dérange le plus dans notre situation actuelle, c’est que nos voitures ne sont pas assez abordables. Nous devons régler cela. “

Ces déclarations, aussi logiques qu’elles puissent paraître, il n’y a aucun moyen de confirmer si elles sont vraies ou non puisqu’il n’y a pas de déclaration officielle à cet égard. Cependant, nous pouvons relier les points pour voir comment rendre une voiture encore moins chère que le modèle 3 actuel serait possible.

Compact et ‘Made in Berlin’

Dans cet appel supposé aux investisseurs, Elon Musk abandonne également le possibilité de construire un véhicule compact. Les compacts sont plus typiques du marché européen et c’est là que Tesla pourrait mettre les cartes sur la table avec une voiture moins chère qui peut rivaliser avec d’autres constructeurs déjà prêts à conquérir l’Europe.

Concept d’un modèle Tesla compact 3. Via Coach.

Tesla construit actuellement sa Gigafactory de Berlin, qui cherchera à optimiser la production et à répondre à une partie de la demande en Europe. On pense qu’il sera prêt à démarrer ses opérations à l’été 2021. S’il n’y a plus d’interruptions comme celle qu’il a déjà subie.

Dans le même temps, l’entreprise prépare sa nouvelle machine de coulée en aluminium géante ce qui, selon Musk, est une «révolution dans la construction de carrosseries automobiles». Raison? Cela permettrait de construire des corps monocoque plus rapide et de meilleure qualité en ne dépendant pas de plusieurs pièces pliées ou assemblées. Vraisemblablement, cela pourrait également réduire les coûts. Actuellement, dans l’usine californienne, ils utilisent déjà cette machine et cela réduit les pièces d’environ 70 à seulement deux dans le corps.

Une version compacte du modèle 3 avec ce nouveau corps serait relativement facile à trouver. Si vous ajoutez une réduction des performances et des spécifications en général, la voiture pourrait être à vendre en dessous du chiffre symbolique de 30000 euros. Figure que les modèles comme la Volkswagen ID 3 ne dépassent pas.

En tout cas, pour le moment, ce sont toutes des hypothèses et de nombreuses conditions. Nous devrons attendre les prochains mois pour voir s’il y a vraiment des chances que nous ayons une nouvelle Tesla beaucoup plus abordable. Peut-être pas aussi puissants ou gros que les modèles actuels, mais suffisamment pour atteindre un grand nombre de clients potentiels qui le souhaitent dès maintenant La technologie de pointe de Tesla mais se contenterait de quelque chose de plus petit.

Via | Entraîneur