Tesla «immunisé» contre la pandémie bat son record de production et de livraison en 2020

Ce n’est pas nouveau que l’année 2020 ait été particulièrement difficile pour l’industrie automobile. Cependant, certaines marques semblaient «immunisées» contre les oscillations motivées par la pandémie de Covid-19 et Tesla était précisément l’une d’entre elles.

Au début de l’année qui vient de s’achever, la marque Elon Musk s’était imposée comme un objectif de dépasser la barre des 500 mille véhicules livrés. Nous rappelons qu’en 2019 Tesla s’est retrouvé avec les 367500 unités livrées, une valeur qui représentait déjà une augmentation de 50% par rapport à 2018.

Maintenant que 2020 est arrivé à sa fin, Tesla a des raisons de se réjouir, les chiffres révélés maintenant pour confirmer que, malgré la pandémie, la marque américaine était un «clou noir» pour atteindre son objectif.

Au total, en 2020, Tesla a produit 509737 unités de ses quatre modèles – le Tesla Model 3, Model Y, Model S et Model X – et a livré un total de 499550 unités à leurs propriétaires l’année dernière. Cela signifie que Tesla a raté son objectif de seulement 450 voitures.

Record au dernier trimestre

Le démarrage de la production chez Gigafactory 3, en Chine, a été particulièrement important pour le bon résultat de Tesla en 2020 (les premières unités du Model 3 y sont parties fin décembre 2019); et les résultats obtenus par la marque Elon Musk au cours du dernier trimestre de l’année (entre octobre et décembre), au cours duquel Musk a appelé à un effort supplémentaire pour atteindre les objectifs fixés.

Ainsi, au dernier trimestre de l’année, Tesla a livré un total de 180570 unités et produit 179 757 unités (163660 des Model 3 et Model Y et 16097 des Model S et Model X), des records absolus pour le constructeur.

En parlant des chiffres atteints par les quatre modèles qui composent la gamme Tesla pour l’instant, la paire Modèle 3 / Modèle Y a été de loin la plus réussie. Tout au long de 2020, ces deux modèles ont vu 454 932 unités quitter la chaîne de production, dont 442 511 ont déjà été livrées.

Les modèles S et X les plus grands, les plus anciens et les plus chers, en 2020, représentent ensemble 54805 unités produites. Fait intéressant, le nombre d’unités livrées de ces deux modèles au cours de la dernière année s’élève à 57 039, ce qui montre que certaines d’entre elles seraient des unités produites en 2019.