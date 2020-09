Tesla étend sa «centrale électrique virtuelle» en Australie avec des panneaux solaires et des batteries gratuits pour 3 000 foyers supplémentaires

La relation entre le gouvernement australien et Tesla s’est considérablement développée ces dernières années. La société d’Elon Musk a été chargée d’installer le plus grand système de batteries au monde en 2017. L’année suivante, ils ont lancé un programme de panneaux solaires et de batteries gratuits pour les maisons en échange de appartenir à un réseau de production national. Deux ans plus tard, ce plan entre en phase 3, où 3000 ménages supplémentaires seront ajoutés.





Tout est parti d’une collaboration entre le gouvernement australien et Tesla. L’idée est de créer une centrale électrique virtuelle pour ainsi dire. Au lieu de mettre en place une ferme solaire qui occupe des terres, chaque maison dispose de panneaux solaires qui stockent l’énergie dans des batteries également installées dans chaque maison. Cette énergie est distribuée entre les ménages connectés au réseau et les particuliers paient leur facture d’énergie comme d’habitude, mais avec la promesse d’être moins chers.

Une idée qui a priori il n’a pas de points négatifs en tant que tel. Les citoyens paient une facture d’électricité moins élevée (22% de moins) en échange de permettre l’installation d’une batterie et de panneaux solaires sur leur toit. En réalité vous n’avez même pas à payer pour l’installation, la batterie elle-même ou les panneaux solaires.

Chemin vers la création de la plus grande centrale électrique virtuelle du monde

Le plan a commencé avec 100 ménages en Australie-Méridionale, puis augmenté à 1 000 autres plus tôt cette année. Maintenant, face aux prochains mois, le gouvernement australien a annoncé l’expansion à 3000 foyers supplémentaires qui recevront l’installation pour rejoindre le réseau.

Avec lui déploiement de 3000 installations plus seront un total de 4 100 maisons équipées de panneaux solaires Tesla et de son Powerwall. Bien sûr, tout le monde ne peut y participer, mais c’est Tesla qui évalue la viabilité de la maison et son option de contribuer au réseau énergétique installé. En fait, c’est Tesla qui contrôle, gère et gère l’ensemble de la centrale électrique virtuelle.

Le gouvernement local prétend avoir donné 8,2 millions de dollars australiens à Tesla Motors Australia pour l’agrandissement des 3000 maisons supplémentaires. Désormais, c’est Tesla qui sera en charge d’approvisionner les ménages choisis Panneaux solaires de 5 kW et batteries Powerwall de 13,5 kWh. Ils indiquent que cela devrait fournir 80% de l’énergie consommée en moyenne dans les maisons.

Mais qu’est-ce que cette « centrale électrique virtuelle »? Il se réfère essentiellement à un réseau de ressources énergétiques distribuées. Au lieu d’être par exemple une ferme solaire, il s’agit de panneaux solaires et de batteries réparties entre les bâtiments. Mais bien sûr, toutes ces installations sont interconnectées et contribuent à offrir de l’énergie comme une seule centrale électrique.

L’idée finale est réaliser un total de 50000 installations en Australie du Sud qui permettent l’approvisionnement en énergie du réseau national. Ceci est pertinent en Australie et en particulier dans la zone sud en raison de ses conditions qui peuvent provoquer des pannes de courant plus que nécessaire.

Garde en tête que il est plus facile à installer et à utiliser en Australie que dans d’autres parties du monde. Ce sont des maisons unifamiliales avec des villes et des villages répartis plus horizontalement que verticalement. À son tour, avec des conditions climatiques qui permettent plus d’heures de soleil. En d’autres termes, nous n’allons guère voir un spectacle de Tesla comme celui-ci dans des villes ou des régions espagnoles sans heures de jour suffisantes chaque année.

Via | Electrek

Plus d’informations | SABLE