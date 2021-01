Tesla envisage de créer un fourgon électrique … le jour où ils auront assez de batteries, selon Elon Musk

Model S, Model X, Model 3, Model Y, Roadster et Cybertruck sont les voitures que Tesla a présentées à ce jour, auxquelles nous pourrions également ajouter le camion semi-électrique. Mais il y a plus, peut-être le prochain véhicule électrique de la marque est un van. Au moins s’il y a suffisamment de batterie.





Elon Musk a récemment confirmé que ils travaillent sur la manière de créer un fourgon électrique. Mais il est clair qu’il n’arrivera pas au moins tant qu’ils n’auront pas pu obtenir suffisamment de batteries pour cela. S’il est déjà difficile de trouver des batteries pour toute la demande de voitures électriques qu’il y a, encore plus pour les fourgons qui nécessitent des capacités plus importantes.

Comme le réfléchit Electrek, Elon Musk a déjà évoqué il y a quatre ans la possibilité de créer une camionnette. À ce moment-là, il a indiqué qu’à part les voitures grand public, Ils recherchent deux autres types de véhicules: les poids lourds et le transport urbain. Ce dernier type est celui où une fourgonnette Tesla s’adapte le plus, lui permettant de transporter un plus grand nombre de passagers qu’une voiture normale à cinq places. Le « camion lourd » n’est autre que le Tesla Semi déjà présenté.

Une tentative précédente transformait le Model X en une petite camionnette, ce qui ne s’est finalement pas réalisé non plus. Enfin, c’est remarquable l’idée qui a dû créer une camionnette en collaboration avec Mercedes-Benz. L’idée était électrifier le fourgon Sprinter, bien que cela ne se soit pas réalisé non plus.

Pas de piles pour tout le monde

C’est dans ces derniers résultats financiers de Tesla que Tesla a fixé plus ou moins une date pour l’arrivée du van. Comme l’a souligné Elon Musk, le van arrivera quand il y aura assez de batteries. Comme il l’a commenté, « […] Ce qu’il faut prendre en compte, c’est qu’il y a fondamentalement une restriction dans la puissance de la batterie. […] C’est la chose la plus difficile au monde. Les prototypes sont faciles. La mise à l’échelle de la production est très difficile. «

La demande de batteries pour voitures électriques il devient de plus en plus gros, ce qui a entraîné une augmentation du prix des matières premières comme le cobalt. Le problème, au final, c’est qu’il n’y a pas assez de capacité de production pour répondre à toute la demande de batteries.

Tesla parmi ses plans a l’idée de fabrique tes propres batteries. Cependant, pour l’instant, cela dépend et continuera de dépendre des batteries d’autres fabricants tels que Panasonic ou CATL. Actuellement, le Tesla Semi a le même problème selon Elon Musk, le manque de batteries.

Via | Electrek