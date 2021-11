Tesla aurait livré des voitures à des clients avec des ports USB manquants en raison d’une pénurie mondiale de puces

HAPPYSHOPPING Onduleur de voiture Onduleur a 4 ports USB avec ecran LCD, 24V a 220V, 3000W

C'est une sorte de belle qualité onduleur solaire, format compact, léger et portable, pratique et pratique. Equipé de dispalys LCD, vous pouvez voir les données clairement, très pratique. 4 conception USB de ports de sortie, parfaite pour alimenter les téléphones intelligents, ordinateur portable, des comprimés, des équipements de camping et matériel de bureau mobile, et etc .. 12 types en option, 6000W / 4000W / 3000W, 24 V à 110 V, 24 V à 220 V, 12 V à 110 V, 12 V à 220 V, vous pouvez choisir en fonction de vos exigences. Tu peux essayer. Caractéristiques: outcase métallique de qualité, léger et portable, pratique et pratique, peut fournir un temps de longue. affichage numérique LCD, vous pouvez voir les données clairement. Adopte un ventilateur de contrôle de température intelligent, avec l'effet de dissipation de la chaleur de fin. carte de circuit imprimé de qualité sélectionné et la puce de contrôle intelligent, avec une grande fiabilité. protections Miltiple de conception,