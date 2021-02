Tesla achète 1,5 milliard de dollars en Bitcoin et permettra bientôt aux clients d’effectuer des paiements dans la monnaie numérique

09 févr.2021 12:20:23 IST

Les détenteurs de Bitcoin pourront peut-être encaisser une partie de leur investissement dans la monnaie numérique pour une toute nouvelle voiture électrique. Le constructeur automobile électrique Tesla a déclaré lundi qu’il avait investi environ 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin et qu’il prévoyait de commencer bientôt à accepter la monnaie numérique comme paiement pour ses véhicules haut de gamme. Le prix du Bitcoin a grimpé de 15,4% à environ 44500 dollars lundi en réaction à l’annonce de Tesla, selon CoinBase.

Le constructeur de voitures électriques basé en Californie dirigé par Elon Musk a révélé la nouvelle stratégie dans un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, affirmant que son investissement dans la monnaie numérique et d’autres «actifs de réserve alternatifs» pourrait augmenter.

Bitcoin a attiré des passionnés pour sa rareté et sa sécurité, mais la monnaie numérique volatile n’est toujours pas largement utilisée pour payer des biens et des services. Il s’agissait principalement d’une réserve de valeur, comme l’or, certains marchands limités comme Overstock acceptant le bitcoin pour le paiement. Il est également utilisé par ceux qui se méfient du système bancaire ou les criminels qui cherchent à blanchir de l’argent.

On ne sait pas si d’autres grandes entreprises suivront l’exemple de Tesla en investissant dans Bitcoin ou en l’acceptant pour les transactions. Un véhicule est un achat important, ce qui pourrait faire de Bitcoin un meilleur moyen de le payer, mais les fluctuations sauvages des prix de Bitcoin pourraient constituer un risque important pour tout marchand qui déciderait de l’accepter.

«Il était sage de la part de Tesla d’annoncer qu’elle considérera son investissement dans Bitcoin comme un« actif alternatif ». C’est certainement approprié, car Bitcoin pourrait être de plus en plus accepté en tant que monnaie, mais ce n’est pas de l’argent liquide », a déclaré Anthony Michael Sabino, professeur de droit à l’Université St John’s.

45secondes.fr/wp-content/uploads/2021/02/elon-musk-bitcoin-min-2.jpg" alt=" Tesla buys

Tesla a déclaré le mois dernier qu’il avait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 19,4 milliards de dollars après avoir vendu de nouvelles actions pour profiter de la hausse du cours des actions. Dan Ives de Wedbush Securities a déclaré que cette décision donne à Tesla «plus de flexibilité pour se diversifier davantage et maximiser le rendement de ses liquidités».

(Lisez aussi: Bitcoin atteint un record au-dessus de 45000 € après l’annonce par Tesla d’un investissement de 1,5 milliard de dollars)

Tesla est dans une position unique pour accepter les devises numériques pour le paiement, car le constructeur automobile ne compte pas sur un réseau de concessionnaires indépendants pour vendre ses véhicules contrairement aux constructeurs automobiles traditionnels tels que General Motors et Ford.

«Il semble certainement qu’au-delà de l’adopter comme réserve de valeur pour sa propre confiance ou ses propres actifs, il semble que (Musk) l’adopte également en tant qu’outil transactionnel», a déclaré Michael Venuto, co-gestionnaire de portefeuille du Amplify Transformational Data Sharing fund, un fonds négocié en bourse qui tente d’investir dans les technologies de monnaie numérique.

(Lire aussi: Après GameStop, la montée en puissance de Dogecoin nous montre comment les mèmes peuvent faire bouger les marchés)

Le fonds de Venuto détient une petite quantité de Bitcoin mais investit principalement dans des entreprises qui construisent autour de ces technologies.

Même avec le soutien de Tesla, cela pourrait prendre un certain temps avant que ceux qui ont gagné de l’argent en investissant dans Bitcoin l’utilisent pour acheter une voiture.

Jessica Caldwell, directrice exécutive des insights chez Edmunds.com, ne s’attend pas à ce que cela devienne monnaie courante car la plupart des gens prennent des prêts pour acheter leurs véhicules ou les louer et ne paient pas en espèces, a déclaré Plus, la plupart des gens ne le seraient pas actuellement. à l’aise de prendre un risque avec la crypto-monnaie sur un achat aussi coûteux, a-t-elle déclaré.

D’autres experts disent que ce n’est qu’une question de temps avant que Bitcoin ne soit plus largement utilisé dans les transactions.

«Je pense que la tendance est inexorable», a déclaré Richard Lyons, professeur de finance à l’Université de Californie à Berkeley, prédisant que Bitcoin et d’autres monnaies numériques «deviendront de plus en plus des monnaies transactionnelles au cours des cinq prochaines années. Cela ne se fera pas du jour au lendemain.

(Lire aussi: La valeur du Dogecoin augmente alors qu’Elon Musk brise son silence sur Twitter avec un tweet approuvant la crypto-monnaie)

Reste à voir si Tesla obtiendra un avantage concurrentiel définitif en acceptant Bitcoin. Le constructeur automobile pourrait simplement investir dans Bitcoin, car Musk est connu pour ses goûts éclectiques. Musk a lancé une voiture Tesla dans l’espace pour démontrer les capacités de charge utile de ses fusées SpaceX.

Semblable à Tesla, MicroStrategy Inc., basée en Virginie, a annoncé en août qu’elle utiliserait une partie de la trésorerie excédentaire de son bilan pour investir dans des actifs alternatifs tels que Bitcoin. Le déménagement a porté ses fruits jusqu’à présent. Au 2 février, la société d’analyse commerciale a déclaré qu’elle détenait 71079 Bitcoins qu’elle avait achetés pour un prix global de 1,15 milliard de dollars depuis l’été dernier. En utilisant une valeur de 44 500 €, ces bitcoins valent 3,16 milliards de dollars.

Les actions de MicroStrategy ont augmenté de 660% depuis l’annonce d’août, mais les actions sont sensibles aux fluctuations du prix du Bitcoin. Ils ont fermé 29% lundi à 1041 €.

Tesla, basée à Palo Alto, a annoncé son premier bénéfice net annuel en 2020, et son action a grimpé en flèche pour en faire le constructeur automobile le plus précieux au monde. Tesla a rejoint le S&P 500 à la fin de l’année dernière et, pour une valeur de 824 milliards de dollars, représente environ 2% de l’indice de référence. Ainsi, les fonds qui suivent le S&P 500 ont désormais une certaine exposition au Bitcoin, aussi petite soit-elle.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂