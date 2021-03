Tesla accepterait Bitcoin comme moyen de paiement pour les voitures aux États-Unis, déclare Elon Musk

25 mars 2021 13:40:35 IST

Elon Musk, le PDG de Tesla qui a récemment ajouté «Technoking» à son titre, a déclaré mercredi que la société accepterait Bitcoin comme moyen de paiement pour les voitures aux États-Unis, une décision qui va à l’encontre de l’image de l’entreprise en tant qu’électricité respectueuse de l’environnement. -constructeur automobile.

Tesla détiendra la monnaie numérique, plutôt que de convertir les paiements en dollars, et gérera les transactions cryptographiques en interne, a déclaré Musk.

«Le Bitcoin payé à Tesla sera conservé en tant que Bitcoin, non converti en monnaie fiduciaire», a expliqué Musk dans un tweet.

Cela signifie que lorsque quelqu’un achète une Tesla avec Bitcoin, le prix de la voiture pourrait bien augmenter – ou baisser – avec le temps. En d’autres termes, Tesla transforme les paiements ponctuels en actifs à valeur variable, ou, essentiellement, en investissements.

Les acheteurs en dehors des États-Unis auront la possibilité d’utiliser Bitcoin «plus tard cette année», a déclaré Musk.

L’adoption par Musk de Bitcoin est saluée par de nombreux passionnés de crypto-monnaie, mais l’impact de la monnaie numérique sur le changement climatique fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux.

« Bitcoin utilise plus d’électricité par transaction que toute autre méthode connue de l’humanité, et ce n’est donc pas une bonne chose pour le climat », a récemment déclaré Bill Gates. Le New York Times.

Selon l’étude, les émissions annuelles de carbone de l’électricité nécessaire pour extraire Bitcoin et traiter ses transactions sont égales à la quantité émise par l’ensemble de la Nouvelle-Zélande. Ou l’Argentine.

Il existe également un problème de déchets électroniques associé à l’extraction de bitcoins, soutient Alex de Vries, un économiste qui a créé l’indice de consommation d’énergie Bitcoin et qui suit les conséquences involontaires des tendances numériques. L’extraction de Bitcoin se fait avec un équipement hautement spécialisé qui a une courte durée de vie, et les outils ne peuvent pas être réutilisés, ce qui rend l’investissement dans la monnaie numérique encore plus problématique d’un point de vue environnemental, a-t-il déclaré au Times.

Musk a déclaré le mois dernier que la société avait acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin pour sa trésorerie. L’annonce de mercredi confirme les spéculations de la communauté crypto selon lesquelles Tesla ne sous-traiterait pas simplement les paiements à un processeur tiers et traiterait Bitcoin comme des dollars.

Depuis l’achat de Bitcoin par Tesla en février, le prix du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies a atteint des niveaux records, mais les échanges ont été volatils.

