Tesla a grimpé de 500% en bourse en 2020 et profite de l’attraction pour se financer au détriment des investisseurs

Tesla continue de monter en flèche. Et Elon Musk va profiter de la traction des actions. Jusqu’à présent, en 2020, Tesla a augmenté de 500%, franchissant la barre des 1000 dollars par action il y a des mois et devenant le plus grand constructeur automobile du monde en termes de capitalisation boursière.

Abaisser le cours de l’action et «le rendre plus abordable pour les nouveaux investisseurs», Elon Musk a annoncé une division de 5-1 et placé l’action autour de 500 €.. Maintenant, Tesla a annoncé son intention d’offrir jusqu’à 5 milliards de dollars de nouvelles actions par le biais d’une augmentation de capital. Un mouvement qui affecte directement les investisseurs car il dilue le prix de chaque action.

Tesla profite de sa grande attraction sur le marché boursier pour augmenter son capital

Autrefois, Elon Musk a assuré que la société n’était pas intéressée par une augmentation de capital puisqu’il croyait pouvoir continuer avec l’argent obtenu de ses ventes et de ses opérations, mais face à l’augmentation excessive des stocks, il semble avoir changé d’avis. Déjà en février 2020, il a fait une démarche similaire pour offrir 2 milliards de dollars d’actions.

En juin dernier, la capitalisation boursière de Tesla approchait les 200 milliards de dollars et les actions dépassaient les 1000 dollars. Août dernier, Avant la scission, le stock était supérieur à 1900 €. Une croissance impressionnante du marché boursier compte tenu de la taille de l’entreprise.

En juin 2020, la capitalisation boursière était inférieure à 200 milliards de dollars. Au cours de ces deux derniers mois, il a grimpé à plus de 450 000 millions de dollars.

Actuellement son la capitalisation boursière est proche de 470 000 millions de dollars. C’est un chiffre disproportionné, étant donné qu’après sa capitalisation boursière, il vaut plus que Toyota, Volkswagen et Honda réunis (environ 300 000 millions).

L’explication de Tesla pour cette décision est «d’utiliser le produit net de cette offre pour renforcer davantage notre bilan, ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise», sans plus de détails. Les 5 milliards de dollars représentent environ 1% de sa capitalisation boursière. Un montant important si on le compare aux 8,6 milliards de dollars en cash que Tesla maintient.

Tesla est actuellement engagé dans l’expansion de ses opérations à l’international, avec une nouvelle gigafactory en Chine et une usine de batteries en Allemagne. Parmi les nouveaux modèles qu’il envisage de mettre sur le marché, il y a le Cybertruck accrocheur.

Au moment d’écrire ces lignes, Tesla part en légère baisse à un peu moins de 500 € par action. Bien que son prix reste très variable.

Via | Temps financiers