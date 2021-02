Tesla a gagné plus d’argent en deux semaines avec Bitcoin qu’après douze ans à fabriquer des voitures

Cette semaine, Tesla était à nouveau dans l’actualité, mais pas pour un nouveau modèle ou pour réaliser la véritable conduite autonome tant attendue: la nouvelle était que l’entreprise avait investi 1,5 milliard de dollars en bitcoin.

On ne sait pas exactement comment cet investissement a été réalisé, mais il a été réalisé tout au long du mois de janvier 2021. Cela indique que Tesla pourrait posséder jusqu’à 49342 bitcoins en ce momentEt étant donné que sa valeur a grimpé en flèche après cette annonce (et qu’elle a déjà connu une splendide 2021), le bénéfice pour Tesla est incroyable: avec cet investissement, il a gagné en 10 jours ce qu’il a gagné en 10 ans avec ses voitures.

Bitcoin à l’infini et au-delà

Le mouvement d’Elon Musk et Tesla représente toute une récompense pour la crypto-monnaie, qui depuis presque une décennie, il a été évincé pour le monde financier et des affaires.

Les derniers mouvements montrent cependant un changement d’attitude notable dans une partie de ce segment. PayPal était probablement le premier responsable majeur de cette tournure des événements après avoir annoncé en octobre qu’il commencerait à autoriser la vente de crypto-monnaies et même les paiements avec des jetons comme le bitcoin.

D’autres ont rejoint cette fièvre et ont provoqué une augmentation absolument spectaculaire de la valeur du bitcoin, qui a grimpé en flèche et en seulement trois semaines, il a doublé de valeur et est passé de la récupération du record historique de 20 000 € à plus de 40 000 €.

Ces mouvements ont attiré de nombreux investisseurs, petits et grands, et le mouvement d’investissement de Tesla – avec un Musk déchaîné sur les réseaux sociaux soutenant cette crypto-monnaie et d’autres comme Dogecoin – n’a fait qu’accélérer ces hausses, qui maintenant rapprochez un bitcoin de l’énorme barrière de 50000 €, quelque chose d’impensable il y a moins d’un an, quand un bitcoin est tombé en dessous de 5000 €.

Un investissement qui (pour l’instant) est légendaire pour Tesla

Il n’y a actuellement aucune donnée spécifique sur la manière dont cet investissement de 1.500 millions de dollars a été réalisé par Tesla, qui, comme nous l’avons dit dans le rapport aux autorités américaines Il a seulement indiqué que cet investissement avait été réalisé en janvier.

Bitcoin a une capitalisation boursière de 860 milliards de dollars qui dépasse désormais Tesla à 815 milliards de dollars. Cela a du sens parce que Tesla a fait plus de profits en possédant Bitcoin pendant 10 jours qu’en vendant des voitures pendant 10 ans. – Chadford Whitmore VI (@PunchableFaceVI) 10 février 2021

Ces données peuvent cependant permettre d’estimer ce que Tesla a pu réaliser à cet égard. En fonction du moment où vous avez effectué cet investissement au mois de janvier et de la valeur d’un bitcoin, Tesla serait actuellement propriétaire de 36945 à 49342 bitcoins (si dans ce dernier cas on prend en compte son prix le plus bas du mois de janvier) en ce moment.

La rentabilité de ces crypto-monnaies varie également en fonction du moment où l’investissement a été réalisé: au 1er janvier, un bitcoin était légèrement inférieur à 30000 €, mais sa valeur a considérablement fluctué tout au long du mois et le 9, il a atteint un record partiel d’un peu plus de 40000 €.

Ainsi, les données révèlent que la rentabilité pourrait désormais se situer entre 14,7% (dans le pire des cas) et 53,2% dans le meilleur des cas.

Les bénéfices de l’investissement sont donc exceptionnels et, comme l’a souligné un utilisateur de Twitter, en seulement deux semaines la croissance a été si frappante qu’elle aurait pu rendre la rentabilité plus que Tesla a gagné au cours des 12 dernières années vendant leurs voitures électriques.

Graphique créé par Javier Lacort.

Cette conclusion surprenante n’est pas tant si l’on considère que Tesla a toujours perdu de l’argent sauf pour un 2020 qui était exceptionnel. Compagnie de Musk a atteint une perte nette de 2240 millions de dollars en 2017, par exemple, et cette situation et les graves problèmes avec le Model 3 ont même conduit Musk à essayer de vendre son entreprise à Apple (du moins c’est ce qu’il dit).

La vérité est que l’entreprise a réussi à surmonter ce nid-de-poule et est désormais sans aucun doute l’un des groupes automobiles les plus prometteurs sur la scène actuelle, et sa valorisation boursière est exceptionnelle bien que des doutes subsistent quant à savoir si cette entreprise est quelque peu pétillante.

Graphique créé par Javier Lacort.

Quoi qu’il en soit, investir dans le bitcoin est très rentable, du moins pour le moment. La croissance de la valeur du bitcoin a fait monter en flèche la rentabilité, et bien que Tesla ait enfin gagné beaucoup d’argent en 2020 (1,994 milliard de dollars), sa longue histoire de pertes maintient son bilan très négatif.

Les pertes cumulées s’élèvent à 2,65 milliards de dollars, et même dans le pire des cas, en investissant avec Bitcoin, vous auriez déjà gagné près de 221 millions de dollars sans lever le petit doigt et en seulement deux semaines.

Évidemment tout peut changer à tout moment: La volatilité du bitcoin et du reste des crypto-monnaies est bien connue, donc ce qui est aujourd’hui une rentabilité fabuleuse pourrait se transformer en une perte désastreuse de votre «coussin» financier. Il est clair que Musk est confiant dans l’avenir du bitcoin, et pour l’instant, cet investissement (ou pari) porte ses fruits.