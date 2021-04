Tesla a déjà vendu 10% de son Bitcoin, il a gagné plus de 100 millions de dollars

Début février de cette année, Tesla a surpris le monde en annonçant avoir investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin. Un pari qui s’est ensuite accompagné de la possibilité d’acheter leurs voitures avec Bitcoin. Mais il y a plus, maintenant la société a annoncé un bénéfice de plus de 100 millions de dollars après avoir vendu une partie de son Bitcoin.





La société a annoncé dans les dernières heures les résultats financiers du dernier trimestre fiscal. En plus des résultats de la vente de véhicules ou de plans dans d’autres services et produits tels que le pilote automatique, il met en évidence ce qu’il a fait avec ses 1,5 milliard de dollars investis dans Bitcoin.

Selon l’entreprise, ont vendu une partie du Bitcoin pour une valeur de 272 millions de dollars au cours de ce dernier trimestre. De cela, il a obtenu un bénéfice d’environ 101 millions de dollars. La vente a eu lieu fin mars, un mois et demi après l’achat.

La société a révélé que aujourd’hui, il a un total de 1 331 millions de dollars en «actifs numériques». Ils n’ont pas précisé ce qu’ils entendent exactement par «actifs numériques», bien qu’il s’agisse essentiellement de bitcoins. Zack Kirkhorn, directeur financier de Tesla, a indiqué que Bitcoin est un pari à long terme pour Tesla: «Nous croyons en la valeur de Bitcoin à long terme et nous détiendrons Bitcoin à long terme.

Des revenus spectaculaires, mais pas des ventes de voitures

Selon les résultats financiers annoncés par Tesla, ce dernier trimestre fiscal ils ont obtenu chiffre d’affaires de 10,4 milliards de dollars, avec un bénéfice de 438 millions de dollars. C’est le septième trimestre fiscal consécutif que Tesla réalise des bénéfices, mais en grande partie pas sur ses propres produits.

518 millions de dollars proviennent de la vente de crédits d’émission. Les entreprises ont un certain nombre de limites quant à la quantité de pollution qu’elles peuvent générer. Cependant, ceux qui ne polluent pas jusqu’à cette limite avec leurs produits peuvent vendre leurs crédits à d’autres entreprises qui polluent plus que la limite. C’est ce que fait Tesla et c’est ce qui lui rapporte des bénéfices spectaculaires.

Via | Electrek