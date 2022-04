Terry Crews veut un film Brooklyn Nine-Nine Reunion sur Peacock

Peut-être le Brooklyn neuf-neuf le film finira par se produire, car Terry Crews fait toujours pression pour cela. À l’origine, la série comique a été créée sur Fox avant d’être annulée après cinq saisons. Parce que c’était une série si populaire, NBC a repris Brooklyn Nine-Nine où elle a diffusé trois saisons supplémentaires. Les acteurs et l’équipe ont terminé la dernière saison en 2021.

Bien que le spectacle soit terminé, cela ne signifie pas nécessairement que nous n’avons pas vu le dernier de ces personnages. Crews avait précédemment taquiné son désir de rassembler le gang pour un film de braquage sur Peacock, le service de streaming de NBCUniversal. Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Crews dit qu’il est toujours intéressé à faire ce film. Mieux encore, il imagine que le reste de la distribution serait également à bord pour revenir pour ce qui serait essentiellement un long métrage de la série.

« Oh mon Dieu. Je suis définitivement toujours intéressé. Je pense toujours que nous pourrions faire un film de braquage. (Des rires.) Nous avons toujours eu notre épisode de braquage annuel et je pense que ce serait génial, surtout avec Peacock et toutes les grandes choses que NBC peut déjà faire. Je pense que chaque membre de la distribution sera là pour que nous fassions un bel épisode d’une heure et demie de Brooklyn neuf-neuf, faites-en trois épisodes impliquant tous le casse et un nouveau casse et tout serait merveilleux. J’aime, j’aime, j’aime mes camarades de casting. J’ai passé huit ans avec ces gars et ils sont vraiment de la famille, et ils me manquent tous les jours. »