Terry Crews réagit à son adhésion à l’univers Walking Dead : « Allons-y ! »

L’acteur Terry Crews est ravi de rejoindre officiellement Les morts qui marchent univers. AMC Networks a récemment annoncé officiellement que le Brooklyn neuf-neuf star apparaîtra dans la prochaine série dérivée intitulée Contes des morts-vivants. Terry Crews jouera également aux côtés des autres nouveaux arrivants de la franchise Anthony Edwards (Pistolet supérieur, Zodiaque), Coquelicot Liu (iCarly, Hacks), Jillian Bell (Marraine, Dure nuit), et Parker Posey (Perdu dans l’espace, Blade Trinity). La plupart des détails sur le rôle de Terry Crews dans la série à venir sont gardés secrets pour le moment, mais l’acteur a exprimé son enthousiasme sur sa page Instagram. Vous pouvez consulter la publication Instagram officielle de Terry Crews ci-dessous.

« Honoré de rejoindre cette incroyable franchise avec ces acteurs incroyables ! ALLONS-Y !!!! » Terry Crews est connu pour de nombreux films, dont Poussins Blancs, Idiocratieet Les consommables la franchise. Sur le petit écran, il a joué dans la sitcom Sommes-nous déjà là?la série réalité Les équipages familiauxet a également accueilli de nombreux épisodes de Qui veut gagner des millions ?, Ultimate Beastmaster, et L’Amérique a du talent et ses retombées pour NBC, y compris le prochain AGT : Extrême. L’annonce du casting de Terry Crews, avec les autres stars mentionnées ci-dessus, n’est que la toute première vague de talents qui devrait apparaître dans Contes des morts-vivants.

« Nous avons travaillé dur pour créer des personnages uniques, intéressants et inattendus pour les anciens et les nouveaux TWD fans, et je suis ravi que ce soient les acteurs qui leur donneront vie », Contes showrunner Channing Powell, scénariste-producteur vétéran de Les morts qui marchent et Craindre le mort-vivant, a déclaré dans un communiqué. « J’ai hâte que vous voyiez la profondeur, le drame, la terreur et, oui, l’humour qu’ils apportent à l’écran. »





Contes des morts-vivants, expliqués







Contes des morts-vivants est une série télévisée à venir qui se déroulera dans Les morts qui marchent univers. La prochaine série sera une anthologie épisodique qui suivra des personnages individuels de Les morts qui marchent univers, à la fois nouveau et ancien. Le tournage de la série a commencé le mois dernier à Buford, en Géorgie. Michael Satrazemis devrait diriger la première de la série, ainsi que deux autres épisodes de la première saison. Haifaa al-Mansour, Deborah Kampmeier et Tara Nicole Weyr réalisent également les trois épisodes restants, respectivement. Il a été confirmé que la première saison de Tales of the Walking Dead comprendra un total de six épisodes.

Contes des morts-vivants est la troisième série dérivée de Les morts qui marchent série télévisée, après Craindre le mort-vivantet The Walking Dead: monde au-delà. L’écrivain et producteur Scott Gimple a déclaré qu’il est possible qu’un épisode présente toute la séquence d’accident d’avion de Monde au-delà épisode pilote. Il a également laissé entendre que Craignez les morts-vivants Madison Clark apparaîtra peut-être dans un épisode. L’actrice Sonequa Martin-Green, qui incarnait Sasha Williams, avait exprimé son intérêt à revenir pour un épisode. Sans date de sortie confirmée pour le moment, il a été révélé que Contes des morts-vivants arrivera sur AMC et AMC+ dans le courant de l’été 2022.









