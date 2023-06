Terrifier revient au cinéma cet été, la bande-annonce de Red Band est sortie

L’original terrifiant le film reviendra sur grand écran juste à temps pour la saison des fêtes effrayante de cette année. Par THR, il a été annoncé que le premier terrifiant, sorti en 2018, revient dans les salles de cinéma le 19 juillet où il sera projeté dans 700 lieux, sa sortie la plus large à ce jour. Pour aider à promouvoir la réédition, Dread a publié une nouvelle bande-annonce de bande rouge qui taquine le chaos sanglant du film, et vous pouvez le vérifier ci-dessous.





La réédition est le résultat d’une collaboration entre Dread et Iconic Events, qui ont également travaillé sur la sortie de Terrifiant 2. Avec le succès de la suite apportant une attention renouvelée à l’original terrifiant, c’est le moment idéal pour ramener le premier long métrage d’Art the Clown dans les salles. Les deux films sont dirigés par Damien Leone, qui a grandement impressionné les gens d’Iconic Events avec son travail.

« De temps en temps, un genre cinématographique engendre un talent générationnel qui brise le moule. Damien Leone est un réalisateur tellement visionnaire », a déclaré Steve Menkin, président d’Iconic Events.

Le PDG d’Epic Pictures et de Dread, Patrick Ewald, a ajouté: «Lorsque Damien Leone et son équipe ont apporté terrifiant à Dread Central il y a des années, nous savions que le film était quelque chose d’incroyablement spécial et incroyablement terrifiant de la meilleure façon possible. Maintenant, six ans plus tard, avec des millions de terrifiant fans du monde entier, nous sommes ravis de diffuser à nouveau sur grand écran cet hommage sanglant à l’horreur de la vieille école et à la folie d’Art the Clown »,

Art the Clown aura plus de sang à verser dans Terrifier 3

Terrifiant 2 a été un grand succès financier lors de sa sortie l’année dernière. La suite a encaissé environ 15 millions de dollars sur un budget de 250 000 dollars, projeté dans 770 salles. Cela a conduit Leone à annoncer qu’un troisième film est en préparation, et il y aura plus de folie à venir d’Art the Clown.

« Terrifiant 3 sera un autre ajout repoussant les limites du genre d’horreur, poursuivant les exploits sans limites et sans compromis que les fans de la franchise attendent et célèbrent », a déclaré Leone, par Deadline. « Si vous pensiez que le règne de terreur d’Art the Clown en partie 2 était extrême, vous n’avez encore rien vu. »

Priscilla Smith du Coven a ajouté : « Il y aura un budget beaucoup plus important cette fois-ci, qui vise à donner aux cinéastes plus de liberté créative et à les laisser être aussi sauvages que possible. Et, toutes blagues à part, nous allons pour cet Oscar cette année.

Revenons au premier terrifiant, le film a été écrit et réalisé par Leone. David Howard Thornton incarne Art the Clown, tandis que le premier film mettait également en vedette Jenna Kanell, Samantha Scaffidi, Catherine Corcoran et Pooya Mohseni. Se déroulant le soir d’Halloween, le film suit une jeune femme et sa sœur après qu’elles soient devenues les cibles d’un clown meurtrier qui veut les terroriser.

terrifiant sera de retour sur grand écran le 19 juillet 2023.