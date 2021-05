Terrifier 2 sera plus gros, plus sanglant et plus de deux heures de long

Fans du slasher 2016 Terrifiant se souviendra d’Art the Clown en tant que clown tueur dérangé qui a terrorisé deux jeunes femmes et toute autre personne qui se tenait sur son chemin le soir d’Halloween. Maintenant, il semble que Art est sur le point de devenir le visage terrifiant de sa propre franchise, à commencer par Terrifiant 2, qui promet le réalisateur Damien Leone aura deux fois plus de sensations fortes, deux fois plus de sang et presque deux fois plus de temps.

Terrifiant a été le premier long métrage de Leone en tant que réalisateur et a depuis amassé un culte considérable. Le film a été salué par les fans du genre d’horreur pour sa terreur atmosphérique et ses effets pratiques, bien qu’il ait été critiqué pour son manque de développement d’histoire et de personnage.

Damien Leone a déclaré que la suite aura un script beaucoup plus fort avec un accent plus net sur ses protagonistes centraux. Le réalisateur s’est récemment rendu sur Facebook pour exprimer son enthousiasme pour le prochain film, déclarant qu’un premier montage de deux heures et demie était maintenant terminé., « Eh bien, nous avons officiellement un premier montage, les gars! Et il semble putain incroyable! Et c’est aussi 2 heures et 21 minutes! «

Leone a ajouté que même si le raffinage du film doit encore être fait, le produit final durera toujours plus de deux heures.

« Et maintenant? Il est temps de passer à la phase de polissage de la post-production. Nous allons commencer à nous attaquer à la conception sonore, à la partition, à la correction des couleurs et à quelques effets spéciaux mineurs (ne vous inquiétez pas! Le gore est tout pratique!) vont également continuer à couper la graisse et à affiner le film lui-même. Gardez à l’esprit que les ébauches sont au départ assez longues, mais je peux vous garantir la durée finale de Terrifiant 2 restera légèrement plus de 2 heures. C’est épique! «

L’intrigue de Terrifiant 2 tourne autour de l’adolescente Sienna, interprétée par Lauren LaVera, et son jeune frère, qui se retrouvent les dernières victimes d’un Art the Clown nouvellement ressuscité le soir d’Halloween. La suite reprend exactement un an après l’original, avec David Howard Thornton et Samantha Scaffidi prêts à reprendre leurs rôles d’Art the Clown et Victoria Heyes, respectivement. Felissa Rose (Camp Sleepaway) et Tamara Glynn (Halloween 5: La revanche de Michael Myers) apparaîtra également sous forme de camées.

La première Terrifiant a été réalisé sur un micro-budget de 100 000 € US, qui a été obtenu entièrement grâce à une campagne Indiegogo. Leone a essayé une tactique similaire avec Terrifer 2, une fois de plus sur la plate-forme de financement participatif et demandant aux fans d’aider à faire de la suite une réalité. La campagne a plus que dépassé son objectif de 50 000 USD au cours de sa première semaine, atteignant un total de 215 127 USD. L’argent donné ira à une scène énorme et sanglante axée sur les effets pratiques. Et à noter, Art obtient sa propre figurine. C’est à quel point il est devenu populaire.

La production étant initialement interrompue en raison de la pandémie mondiale, une date de sortie pour Terrifiant 2 n’a pas encore été annoncé. Dans son récent article, Leone a assuré aux fans que lui et son équipe travaillaient sans relâche pour préparer le film pour cette saison d’Halloween. Il a également partagé un aperçu des illustrations officielles du film, que vous pouvez consulter ci-dessous:

Sujets: Terrifier 2