Terrifiant ET, la marionnette extra-terrestre se rend aux enchères avec un prix allant jusqu’à 3 millions de dollars

Tout le monde se souvient de Steven Spielberg HE comme un petit gars mignon et adorable dans un film de 1982. Cependant, tout comme les gens, il semble que les extraterrestres puissent aussi mal vieillir. Surtout s’ils ne sont pas bien entretenus, car un animatronique vraiment terrifiant du film familial classique devrait être mis aux enchères en décembre avec un prix de vente estimé à 3 millions de dollars. L’accessoire utilisé par le film est l’un des nombreux articles mis en vente lors de l’événement de Beverley Hills, « Julien’s Auctions and TCM Present: Icons & Idols: Hollywood ».

Comme de nombreuses marionnettes et accessoires utilisés dans les films des dernières décennies de cinéma, ET n’a pas bien résisté au fil du temps, perdant sa «peau» et devenant l’étoffe des cauchemars. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, qui a été partagée par Darren Julien de Julien’s Auctions, outre ses yeux obsédants et quelques taches brunes autour du cadre, la marionnette, qui est officiellement connue sous le nom de « ET The Extra-Terrestrial Hero # 1 », ne va pas exactement gagner de prix de beauté. Malgré cela, cependant, en tant que l’une des créatures les plus immédiatement reconnaissables jamais mises à l’écran, la figurine coûtera un prix énorme lors de la vente aux enchères de décembre.

Les effets pratiques sont-ils meilleurs que CGI ?

Cette question revient à plusieurs reprises, et il n’y a toujours pas de réponse définitive. Quand vous regardez le paysage du Mordor dans Le Seigneur des Anneauxles animaux réalistes de Disney Le roi Lion ou Le livre de la jungle remakes, ou créatures de cauchemar qui ont figuré dans de nombreux films d’horreur tout en n’étant en fait rien d’autre qu’une balle de ping-pong sur un bâton, il est impossible de nier que CGI a sa place dans la magie du cinéma. Cependant, il existe également un argument solide en faveur de l’utilisation d’effets pratiques, car si le CG des années 90 semble maintenant extrêmement daté, tous les effets pratiques qui ont été bien faits et qui avaient l’air bien il y a trois décennies ont généralement le même aspect maintenant.

Comme excellent exemple de cela, vous pouvez consulter Gremlinsun film qui utilisait une animation en stop-motion et des marionnettes pratiques pour ses petites créatures monstrueuses, et en général, elles sont aussi belles à l’écran maintenant qu’elles l’étaient en 1984. Comparez cela aux monstres CG de 1988 sauleou même le très critiqué CGI Jabba the Hutt qui a été ajouté à l’édition spéciale de Guerres des étoileset vous avez instantanément l’idée qu’un effet pratique bien conçu peut le rester pendant des décennies.

En ce qui concerne ET, son apparition à l’écran reste aussi magique qu’il y a 40 ans, même si dans la vraie vie, l’animatronique qui lui a donné vie n’a pas si bien fonctionné. Bien que cela ne soit peut-être pas agréable à regarder, cela montre certainement à quel point l’équipe de Spielberg a déployé des efforts pour développer quelque chose qui pourrait vous faire croire que vous regardiez un véritable extraterrestre se dandiner sur l’écran. Avec 85 points de mouvement, l’animatronique a été conçu pour faire de la magie, et peu de gens nieront qu’il a fait exactement cela.

Les enchères Julien’s Auctions et TCM Present : Icons & Idols : Hollywood auront lieu les 17 et 18 décembre à Beverly Hills et en ligne.