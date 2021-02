Terran R, la fusée réutilisable et imprimée en 3D qui cherche à rivaliser face à face avec le Falcon 9 de SpaceX

Le Falcon 9 de SpaceX semble n’avoir aucun rival. Il saisit tous les gros titres en matière de lancements spatiaux grâce à son record après record de réutilisation. Cependant, la société d’Elon Musk n’est pas la seule à chercher à placer des objets en orbite à l’aide de fusées réutilisables. L’un des plus prometteurs est Relativity Space, et ils ont annoncé l’arrivée de leur rival pour Falcon 9.





Relativity Space est un constructeur de fusées spatiales avec un facteur différentiel: utiliser l’impression 3D. Afin de réduire les coûts et d’accélérer les itérations, ils utilisent de gigantesques imprimantes 3D pour tirer le meilleur parti de la fusée. La première de leurs fusées est Terran 1, qui arrivera plus tard cette année. Le suivant? Terran R, qui sera également réutilisable.

La relativité, évaluée à 2,3 milliards de dollars, se classe comme l’une des sociétés spatiales privées les plus précieuses au monde. Depuis sa fondation il y a plus de cinq ans à Los Angeles, elle a déjà levé des centaines de millions de dollars lors de différentes rondes de financement. La caractéristique la plus excitante est sans aucun doute son impression 3D des fusées, ce dont CNBC s’est rapproché lors de la visite de ses installations.

Le rival du Falcon 9

La compagnie a développé ces dernières années Terran 1, qui, bien que non réutilisable, suit une structure et une conception très similaires à celles du futur Terran R. Terran 1 est au prix de 12 millions de dollars par lancement et est conçu pour transporter 1 250 kilogrammes en orbite terrestre basse. Cela place Terran 1 dans une position entre le petit Electron de Rocket Lab et le Falcon 9 de SpaceX en termes de prix et de capacité de transport.

Terran R, qui cherche à rivaliser avec le Falcon 9, augmentera sa capacité « environ 20 fois » par rapport au Terran 1, selon l’entreprise. Autrement dit, avec ces plus de 20 000 kilogrammes, il serait positionné directement dans le même spectre que le Falcon 9 de SpaceX, capable de transporter jusqu’à 22 800 kilogrammes. Pour le moment, cependant, il n’a pas été confirmé quel prix il aura, pour se faire une idée, le Falcon 9 a un coût de 62 millions de dollars par lancement.

Le point à garder à l’esprit ici est si la fusée devient vraiment réutilisable, ils n’ont pas encore volé avec eux pour le prouver. Il a fallu des années à SpaceX pour que ses fusées atterrissent en toute sécurité sur la surface de la Terre. Le Rocket Lab de Nouvelle-Zélande parvient à les capturer dans les airs et avec des filets grâce au fait qu’ils sont plus petits. Blue Origin de Jeff Bezos est l’un des rares à être trouvé dans le club sélect des constructeurs de fusées réutilisables. D’autres comme Aevum utiliseront directement les avions.

