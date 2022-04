Terminez la quête de Ranni dans Elden Ring : terminez la série de quêtes la plus importante du jeu – guide

Dans les âmes du monde ouvert Anneau Elden Il existe de nombreuses séries de quêtes différentes qui peuvent être plus ou moins excitantes pour vous, mais aucune autre quête n’est aussi utile que celles que vous obtenez du PNJ. Ranni a reçu. La sorcière est l’un des personnages les plus importants de tout le jeu et la servir vous rend de nombreux avantages un.

D’une part, les quêtes de Ranni vous permettent de connaître des personnages intéressants qui peuvent vous soutenir au combat, d’autre part, vous trouverez toutes sortes d’endroits intéressants pleins de butin précieux lors de ses missions. En plus de cela, vous pouvez obtenir l’une des meilleures armes du jeu de Ranni, le Espadon de Sombrelune.

Comme si ce n’était pas plus qu’assez de raisons les ordres de la sorcière accepter et se battre pour elle, les missions de Ranni sont également essentielles à l’une des les plus belles fins de tout le jeu ouvrir. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre guide Les six fins connues du jeu et comment les obtenir.

Mais pour pouvoir profiter de tous ces avantages, il faut dame mystérieuse trouver d’abord bien sûr. De plus, certaines de leurs demandes sont assez rapides, il n’est donc pas rare que vous ayez besoin d’un peu d’aide ici et là. Mais c’est exactement à ça que ça sert Guide.

Elden Ring : Votre première rencontre facultative avec Ranni

Vous pouvez avoir votre première rencontre avec Ranni assez tôt dans le scénario d’Elden Ring, bien qu’à ce stade, elle s’appelle toujours Renna et ne peuvent être trouvés que dans des conditions très spécifiques. Si vous les avez remplies, vous rencontrerez la bonne femme dans le Église d’Ellehoù ils vous le Cloche d’appel de l’esprit et le Cendres des loups solitaires présenté.

Puisque c’est à Le jeu de rôle de FromSoftware Cependant, comme l’expérience n’est pas nécessairement linéaire, il y a de fortes chances que vous manquiez la sorcière, ce qui rend le jeu beaucoup plus difficile à démarrer car il vous faut beaucoup plus de temps pour y arriver. Invoquer des cendres spirituelles ouvrir. Pour éviter cela, suivez simplement la procédure ci-dessous.

ferme ça Didacticiel de « Elden Ring » et cherche le Église d’Ella sur.

de « Elden Ring » et cherche le sur. Allez au lieu de grâce au ruines devant la porte et interrupteurs qui cheval fantôme libre.

et interrupteurs qui libre. Téléporter en arrière dans l’église et cherchez Renna sur la gauche sous le clocher de l’église.

dans l’église et cherchez Renna sur la gauche sous le clocher de l’église. Parlez à la sorcière et confirme que vous êtes le entaché sont.

et confirme que vous êtes le sont. Si vous attendez trop longtemps pour visiter après avoir reçu le Ghost Horse, Renna ne sera plus là et vous recevrez d’abord la Ghost Calling Bell beaucoup plus tard!

Elden Ring: Comment trouver la sorcière Ranni et accepter sa série de quêtes

Pour enfin rencontrer à nouveau Ranni, vous devez complètement im Au nord de Liurnieau Maison Carie visiter. À l’endroit où vous l’obtenez non seulement avec ça Patron Loretta à faire, mais aussi avec l’ennuyeux mains d’araignée. Cependant, si ceux-ci sont dégagés, vous pouvez vous approcher des trois tours. Celui du milieu appartient à Ranni.

Soyez averti, lors de votre première visite dans cette zone, vous l’obtiendrez également avec le Adula dragon de pierre scintillante à faire, que vous ne pouvez pas vaincre à ce stade. Avez-vous la bête sur le la moitié de son énergie décollé, il décollera et vous pourrez continuer votre voyage.

À Ranni sur le haut de leur tour Cependant, pour pouvoir les rencontrer, vous devez observer deux règles importantes : Premièrement il doit faire nuit, puisque Ranni n’est pas là pendant la journée. D’autre part, vous pouvez Fête de la guerre dans Château de la crinière rouge n’ont pas encore été activés, car sinon vous n’avez pas d’autre choix que de commencer par le patron facultatif Radahn conquérir.

C’est parce que Demi-loup Blaidd restera au festival et ne pourra pas quitter le château tant que le demi-dieu n’aura pas été vaincu. Que Destin de Blaidd et Ranni est étroitement imbriqué dans « Elden Ring » et sans l’un, vous ne pouvez pas trouver l’autre dans la tour.

De plus, il se peut que visiter Ranni avec le Quête du magicien Rogier chevauchements. Si tel est le cas et que vous confrontez Ranni au fait qu’elle est derrière le La nuit des couteaux noirs coincée, elle vous rejettera en premier. Dans ce cas, retournez voir Rogier dans le fêtes des tables rondes retourner.

Dis au vieux sorcier que Ranni marque de malédiction rejetée met fin à la conversation puis revient vers la sorcière pour lui proposer vos services.

Cherche Maison Carie au nord de Liurnia

au nord de Liurnia Frayez-vous un chemin à travers la zone et battez Chevalier Lorette

Cherchez-le la nuit Tour de Ranni sur

sur Que Festival au château de Redmane ne doit pas avoir commencé, sinon vous devez vaincre Radahn

ne doit pas avoir commencé, sinon vous devez vaincre Radahn Est le Série de quêtes de Rogier active, vous devez d’abord y mettre fin avant de pouvoir offrir vos services à Ranni

Avez-vous parlé à la sorcière et promis de l’aider avec le Trésor de Nokron pour trouver, vous pouvez avec leur trois subordonnés parler qui ont des informations utiles pour vous. Cette tâche est purement facultatifmais vous donne beaucoup d’informations importantes et prend également peu de temps.

Blaidd est sur la falaise à l’est de Place of Grace rives de la Siofra, où il vous conseille de parler à Seluvis. Seluvis, à son tour, est situé à Tour de Séluvis, au sud de la tour de Ranni. Ensuite, vous cherchez la sorcière Sellen avec la lettre de recommandation de Seluvis, sur quoi la dame de Général Radan Informera.

Série de quêtes de Rannis : vaincre Star Scourge Radahn et trouver le trésor de Nokron

Comme vous le savez maintenant, vous ne pouvez trouver le trésor de Nokron dans « Elden Ring » que si vous cherchez le Demi-dieu Radahn ont pris soin de la boss les plus durs compte tout au long du jeu. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons déjà tué le grand gars et nous vous le dirons dans le guide Vaincre le fléau étoilé Radahncomme vous pouvez aussi.

Puisque Radahn est un ennemi sérieux actes, il ne faut pas lui rendre visite trop tôt dans la partie. Obtenez-en un en premier bon équipement et s’assure que vous pouvez déjà vaincre des boss plus petits sans aucun problème. Vous devriez également vous lever au combat incantations pariez pour augmenter considérablement vos chances de gagner.

Lorsque le méchant général est finalement mort, une courte cinématique s’ensuit dans laquelle certains les étoiles tombent du ciel. L’un d’eux déchire un trou dans le sol, l’ouvrant ainsi Accès à Nokron, la Ville éternelle. Trouver le site d’impact au sud de la forêt de nuages ​​à Limgrave vers le haut et vers le bas.

Votre objectif est maintenant Lame du tueur de doigtsqui est le Trésor de Nokron actes et qui est dans le Lieu saint de la nuit situé. Pour atteindre l’emplacement, après avoir sauté dans le trou, suivez le chemin relativement linéaire et éliminez tous les ennemis qui se dressent sur votre chemin. De cette façon, vous atteindrez le lieu de grâce après un court laps de temps forêt des ancêtres.

Montez dessus ici toit de la maison voisine puis sautez de toit en toit pour continuer votre chemin. Maintenant, frayez-vous un chemin jusqu’à ce que vous obteniez enfin le Lieu saint de la nuit atteint. Au centre de la zone se trouvent un trône et une grande statue et juste en dessous, vous pouvez visiter une pièce avec le coffre que vous recherchez.

Cherche Fléau étoilé Radahn dans Castle Redmane et vaincre le demi-dieu

dans Castle Redmane et vaincre le demi-dieu Aller au trou nouvellement créé au sud de la forêt de nuages et sauter dedans

et sauter dedans Traverser Nokron et rendez-vous à l’emplacement du sanctuaire nocturne

et rendez-vous à l’emplacement du sanctuaire nocturne Prenez la lame Finger Slayer et revient avec Ranni

et revient avec Ranni Attention : Si vous remettez le trésor à Ranni, cela signifie la mort pour Seluvisdonc si vous voulez trahir la sorcière, ne donnez pas la lame Fingerslayer

