Terminez la prophétie de Southern Madlock dans Tears of the Kingdom et obtenez le casque de Doomrider, voici comment procéder

Si vous aimez l’action-aventure de Nintendo La légende de Zelda : les larmes du royaume le Heaume du cavalier funeste Si vous voulez l’attraper, vous n’avez pas d’autre choix que de faire la quête secondaire Prophétie erronée du Sud compléter. Comment débloquer cette mission et finalement la mener à bien, nous vous le dévoilerons dans celle-ci Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: Comment obtenir la quête Southern Fallacy Prophecy

Le Ensemble du cavalier funeste est extrêmement pratique, car il permet non seulement à Link de se faufiler beaucoup mieux, ce que vous pouvez également faire avec le Ensemble Yiga peut avoir, non, les valeurs de base de cette armure sont également nettement supérieures à la combinaison de jogging du ninja local. Mais justement parce que ces vêtements si forte c’est-à-dire qu’il faut faire un petit effort pour le tenir entre ses mains.

Afin d’avoir même la chance de porter le casque susmentionné sur votre tête, vous devez d’abord effectuer la tâche facultative Prophétie erronée du Sud déverrouiller, ce qui signifie en langage clair que vous avez le défi du Labyrinthes en Gerudo faut maîtriser. C’est là que vous le trouverez Irrégulier du sud : surface et donc le début de cette série de missions.

Dans notre guide séparé Southern Madhouse: Surface – Comment terminer le labyrinthe et atteindre le sanctuaire Motusij (Solution) nous vous expliquerons exactement comment vous le faites Labyrinthe Gerudo réaliser ce que vous devez faire à l’intérieur et comment enfin démarrer la quête secondaire qui vous rapprochera du Doomrider Helm.

Votre quête commence dans Southern Fallacious: Surface. ©Nintendo

Zelda: Tears of the Kingdom – Comment terminer Southern Lost Castle: Heaven

Une fois que vous aurez maîtrisé le labyrinthe du sud d’Hyrule, votre quête du Doomrider Helm ne fait que commencer. Après avoir relevé ce défi derrière vous et les Sanctuaire Motusij terminé, vous pouvez en utiliser un devant l’entrée du sanctuaire mécanisme de sonau interagir, ce qui lancera la quête Southern Madlock Prophecy.

Cette fois, votre quête vous mènera à des hauteurs élevées, au ciel bien au-dessus Désert Gerudo. autour de l’endroit Miscastle du Sud: le paradis pour y parvenir, cependant, vous avez besoin d’une construction auto-construite que vous labyrinthe dans le ciel porte. Vous pouvez obtenir un plan prêt à l’emploi de ce type ici, par exemple : C’est ainsi que vous contrecarrez les sombres plans de Koga.

Comment exactement ça labyrinthe du ciel maintenant atteint et ce que vous devez y faire, vous le découvrirez dans le guide Complétez le labyrinthe du ciel dans Gerudo, voici comment (Southern Lost Castle: Sky). A la fin de ce défi, le passage en dessous de vous qui va tout droit vers Château irrégulier du sud : Souterrain mène, ouvert et vous pouvez plonger dans les profondeurs.

Dans Southern Misguided Castle: Heaven, vous devez activer quatre engins. ©Nintendo

Terminez Zelda Tears of the Kingdom: Underground Labyrinth et obtenez le casque Doom Rider

À partir de ce moment, vous avez déjà terminé avec succès deux des trois stations au total et la série de quêtes est Southern Insane Castle Prophecy presque à sa fin arrivé. Une fois que vous avez tout fait dans le labyrinthe du ciel, jetez-vous derrière le cinquième anneau dans les profondeurs et vous atterrirez sans hésitation et en quelques secondes Château irrégulier du sud : Souterrain.

Heureusement, vous n’avez plus besoin de traverser un labyrinthe là-bas, vous devez plutôt guider les quatre voies dans le noir vers le même but, à savoir un Construction de bloc gamma, qui doit être vaincu par Link. Vous pouvez lire comment vous procédez exactement et ce que vous devez prendre en compte dans ce combat comme suit : C’est ainsi que vous complétez le labyrinthe sous Gerudo dans Tears of the Kingdom – Southern Maniacal: Underground.

Une fois l’ennemi surdimensionné vaincu, tout ce que vous avez à faire est de récupérer tous les objets déposés et de terminer la quête La prophétie du château du fou du sud en utilisant le Anneau de Sonau dans l’arène de combat interagit. La récompense sera une poitrine hors du sol contenant le Doomrider Helm.

Tous les chemins de Southern Madhouse: Underground mènent au Gamma Block Construct. ©Nintendo