Terminez avec succès Horizon Forbidden West: Restless Wilds Relic Ruins, voici comment

Comme vous l’avez peut-être remarqué, dans le monde ouvert de Horizon Interdit Ouest beaucoup à découvrir. trésors des anciens envie de trouver, d’explorer des grottes englouties et surtout ruines reliques être maîtrisé. L’une de ces ruines porte le nom Désert agité et nous vous dirons dans celui-ci Guidercomment le terminer avec succès.

Explorez le désert sans repos : préparez-vous

Si vous êtes le genre d’aventurier qui aime tout explorer immédiatement et que mission principale ignorer, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous. Parce que cette ruine de relique ne peut être complétée complètement que si vous possédez déjà certains équipements capables de le faire, les rouges brillants mica de feu éliminer.

la obstacles fleuris bloquer le chemin à un moment donné dans les ruines et vous pouvez utiliser la dernière pièce et avec elle cela ornement n’atteignez que si vous avez le briquet a. Nous vous dirons comment obtenir cet équipement spécial dans notre guide Chemin bloqué – Lueur de feu claire et fleurs en métal.

Horizon Forbidden West: Relic Ruins Explorez les Restless Wilds

Avez-vous la zone des ruines de la relique dans Au nord-est de l’Ouest interdit découvert, on peut déjà voir les vestiges d’un bâtiment qui ressemble un peu à un ancien, grand entrepôt rappeler. Cherchez-le d’abord sud-ouest du bâtiment et va dans la cour en ruine. Scannez la zone ici avec votre focus et vous découvrirez, entre autres, un échelle courte.

Il y en a aussi quelques-uns à proximité barilsque vous pouvez détruire pour du butin, et un derrière message surligné en violetqui vous indique que le code de la porte verrouillée à l’étage supérieur est le Année de construction de l’usine est équivalent à.

Maintenant, chassez l’échelle mentionnée en utilisant un flèche bien dirigée frappe le disque rouge au milieu, puis saute à travers l’échelle jusqu’au support jaune sur les restes du pilier de pierre et de là monter et enfin sur l’échelle jusqu’à l’étage suivant, où vous avez dit que porte verrouillée trouve.

Mais aussi un un autre message et cette fois vous recevrez l’information que l’année de construction du système est lisible à l’extérieur du bâtiment doit être reconnaissable. Une vérification rapide le confirme et considérant que les outrages du temps n’ont pas fait de bien au chiffre 9, vous recevrez le code 1923.

Maintenant il ne manque que ça carte-clépour lequel vous le partie nord de la plante visites. Vous en découvrirez un à l’extérieur vieux wagon sur railsque vous avec votre grappin peut tirer. À la fourche des rails, ça dit encore un interrupteurqui modifie l’orientation des pistes.

© Sony Interactive Entertainment

Tirez le chariot passé cette fourche, actionnez l’interrupteur, puis tirez le chariot pour à côté de la canopée de l’entrepôt, où vous montez enfin dans le wagon et après cela sur le toit grimpe. Vous y trouverez la carte-clé qui vous ramènera à la porte verrouillée.

Vous avez ouvert la porte avec le code 1923 ? glisse sur la corde dans l’entrepôt de l’autre côté et enlevez-y le feu mica avec votre briquet. Maintenant, vous devez ramener le wagon, échanger la fourche de voie et le gros véhicule passer à l’entrepôtoù vous l’utilisez pour monter au dernier étage pouvoir

Ainsi, vous atteignez non seulement l’ornement, mais aussi certains matériaux de valeur, qui se trouvent du côté opposé, également à l’étage supérieur. Si vous avez tout collecté, Aloy commentera en conséquence et Restless Wilderness est considéré comme terminé. S’il vous manque encore des trésors, utilisez votre concentration pour les trouver.