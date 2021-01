Terminator: Resistance Enhanced sera de retour à la fin du mois d’avril

Les fans d’Arnold Schwarzenegger devront attendre un mois de plus pour mettre la main sur Terminator: Resistance Enhanced car le remaster de PlayStation 5 a été retardé par l’éditeur Reef Entertainment au 30 avril 2021. La raison du rejet n’a pas été révélée, nous allons donc Je dois supposer que c’est pour un peaufinage ou pour résoudre un problème rencontré très tard dans le processus de développement. Quoi qu’il en soit, la sortie du jeu devrait attendre quelques semaines de plus.

Lorsqu’il arrivera à la fin du mois d’avril, Terminator: Resistance Enhanced inclura le nouveau mode Infiltrator qui vous met dans la peau robotique de la célèbre unité T-800 ainsi que de nombreuses améliorations visuelles. Une résolution 4K améliorée est associée à 60 images par seconde et des textures de résolution plus élevée, un nombre de polygones plus élevé, une tessellation, un éclairage et des ombres dynamiques améliorés, un post-traitement amélioré (antialiasing, bloom, etc.) et des effets de particules plus détaillés. » Le contrôleur PS5 DualSense entre également dans l’action avec la prise en charge adaptative du déclencheur et le changement de couleur dans la barre lumineuse du pad. Enfin, une toute nouvelle extension sera publiée pour le jeu cet été.