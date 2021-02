Terminator: Resistance Enhanced arrive sur PlayStation 5 en mars

Éditeur Divertissement de récif a annoncé son intention de lancer Terminator: Resistance sur PlayStation 5 en mars. La nouvelle version sera nommée Terminator: résistance améliorée et contiennent quelques améliorations supplémentaires.

Terminator: résistance améliorée est une nouvelle version du jeu qui profitera des capacités de la PlayStation 5. Le titre aura des fréquences d’images et une fidélité graphiques améliorées, des temps de chargement plus rapides et utilisera les nouvelles fonctionnalités matérielles du contrôleur DualSense.

Le jeu aura toutes les mises à jour qui étaient sur la version PC. Joueurs sur le PlayStation 5 pourront également profiter du «Mode Infiltrateur» et devenir un Infiltrateur de la série T-800.

Terminator: Résistance a été initialement publié sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en novembre 2019. Le jeu FPS est un jeu sous licence officielle pendant la guerre du futur.

Terminator: Résistance se déroule dans Los Angeles post-apocalyptique 30 ans après le Jour du Jugement. Le jeu introduit un tout nouveau héros dans la franchise nommé Jacob Rivers. Il sert en tant que soldat dans l’effort de résistance dirigé par John Connor.

Jacob commence comme un humble privé sans grande expérience. Cependant, il a été spécifiquement ciblé par Skynet et marqué pour résiliation. Cependant, Jacob est déterminé à changer son destin.

Le jeu contient des techniques de run and gun ou de sneak and hack pour traverser la défense de Skynet. Les joueurs amélioreront également leurs compétences, chercheront des restes, puis échangeront ces objets contre des objets plus précieux ou les transformeront en quelque chose de nouveau.

Le titre se développe davantage sur la guerre du futur qui a été vue dans Le Terminator et T2: Jour du jugement des films. Non seulement Jacob est nouveau dans la franchise, mais il rencontrera d’autres survivants pour les aider à changer leur avenir.

Le mode infiltrateur était une mise à jour de contenu gratuite ajoutée début novembre. En tant que T-800, les joueurs disposent d’un nouvel ensemble de compétences pour briser les défenses des soldats de la Résistance. Le T-800 peut constituer ses banques de données avec les informations de la Résistance et connaître les emplacements des bastions importants.

L’objectif principal du T-800 est de trouver le commandant de terrain Tech-Com. Mais si la machine tombe en panne, elle devra tout recommencer avant le début.

La version Steam du jeu contenait également une option Steam Leaderboard pour voir comment les autres se comportaient en T-800.

Terminator: résistance améliorée sort le 26 mars sur PlayStation 5.