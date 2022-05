Terminator ou Pacificateur ? Quelle a été la formation la plus difficile pour Robert Patrick

Entrevues

L’acteur de 63 ans était présent lors de la récente édition du Argentina Comic-Con et a parlé avec Spoiler de son travail dans l’industrie hollywoodienne.

© Argentine Comic-ConRobert Patrick a visité l’Argentine pour la première fois.

Passé une nouvelle édition de Comic Con Argentine dans lequel plus de 75 000 personnes étaient présentes pour voir les différents panneaux. Depuis Netflix est venu la présence d’Itziar Ituño, le protagoniste de Le vol d’argent dans le rôle de Raquel Murillo/Lisbonne. Depuis hbo maxles personnes présentes ont pu profiter des panneaux de Robert Patrickacteur de 63 ans qui s’est fait connaître dans le monde entier grâce au rôle qu’il a joué en tant que l’androïde T-1000 dans Terminateurs 2et il était Dragon blanc dans la série mettant en vedette Jean Cena.

Quelques heures avant de commencer le premier de ses panneaux dans Comic Con Argentine, patrick parlé avec spoilers sur certains de ses rôles emblématiques. En particulier, il a mentionné ses travaux dans pacificateur Oui Terminateurs 2, où il avait le défi de devoir être très en forme pour pouvoir affronter ses scènes d’action. Alors que dans le film mettant en vedette Arnold Schwarzenegger et Linda Carter dû courir beaucoup pacificateur il a dû aller au combat avec un expert comme Jean Cena.

En comparant les deux préparations, il n’avait aucun doute : Terminateurs 2 c’était beaucoup plus complexe. « Courir dans terminateur il y avait beaucoup de formation impliquée, pour se mettre en forme pour ce rôle, donc c’était plus difficile. se battre avec Jean Cena c’était un peu plus facile, parce qu’ils avaient un grand costume de Dragon blanc ils m’ont mis et ils ont eu un jeune homme de Russie, un cascadeur de Russie qui a émigré au Canada. J’avais 27 ans. Ils l’ont mis dans le costume pour le battre et puis quand il enlève son casque, c’est moi, bien sûr, et John ça m’a frappé. John il est très doué pour les cascades, il est très doué pour les scènes de combat et nous nous amusons beaucoup à faire ça. Ça a été très amusant »assuré.

C’était aussi terminateur la production choisie en devant penser à un vainqueur potentiel dans un combat entre ses deux personnages, le T-1000 Oui Dragon blanc. « Je crois que le T-1000 je lui botterais le cul Dragon blanc. Oui je crois que oui. Parce que le T-1000 est un polyalliage mimétique qui fonctionne parfaitement et Dragon blanc c’est un être humain avec un costume qu’il a créé lui-même »souligné sans trop d’hésitation.

+Le personnage que Robert Patrick aimerait jouer

Une des questions qui a été posée Robert Patrick concernait la possibilité d’échanger leur rôle de le T-1000 pour tout autre rôle qu’il aurait aimé jouer. Après y avoir réfléchi un instant, il a assuré : « J’ai été marqué par les westerns de Jean Wayne, quand j’étais jeune, ils ne faisaient plus autant de westerns qu’avant. Je suis un grand fan du personnage Harrison Ford, Indiana Jones, donc je pourrais changer pour ça. Je ne sais pas si j’ai son charme, mais j’aimerais voir si je peux. ça m’intéresserait de voir ce qu’il fait Harrison Ford avec le T-1000”il nota puis ajouta : « C’est une personne formidable, nous avons fait un film intitulé pare-feu il y a quelque temps et je me suis amusé à travailler avec lui ».

