Terminator: la mise à niveau gratuite PS4 vers PS5 de Resistance peut ne pas être disponible au lancement

Après un court délai plus tôt dans l’année, Terminator: Resistance Enhanced devrait sortir sur PlayStation 5 à partir du 30 avril, et il y aura un mise à niveau gratuite de PS4 vers PS5 pour ceux qui possèdent déjà le jeu. Cependant, il peut encore y avoir un problème, car l’éditeur Reef Entertainment a averti que la mise à niveau pourrait ne pas être disponible le jour du lancement comme prévu.

«En tant que Terminator: Resistance Enhanced a été développé après la sortie de la version PS4, nous avons récemment été informés qu’il y avait un travail supplémentaire à faire du côté de Sony pour garantir que les mises à niveau de PS4 à PS5 se déroulent sans heurts», a déclaré un communiqué. sur le site Web du jeu révèle.

Il poursuit: «Pour le moment, on ne nous a pas donné de date définitive sur la date à laquelle Sony sera en mesure de terminer cela. En conséquence, il est fort possible que la mise à niveau PS4 vers PS5 ne soit pas disponible pour le lancement de Terminator: Resistance Enhanced le 30 avril et suivra peu de temps après. Soyez assuré que nous faisons tout notre possible pour que cette mise à niveau soit prête et disponible pour vous dès que possible. »

Ce ne serait pas le premier jeu à avoir des problèmes avec sa mise à niveau PS4 vers PS5, avec des titres tels que Crash Bandicoot 4: It’s About Time et Yakuza: Like a Dragon présentant des problèmes au lancement. C’est la première fois que nous voyons un éditeur communiquer directement à ce sujet, et il semble que le hold-up soit du côté de PlayStation.

Reef Entertainment continue en soulignant qu’il est «reconnaissant aux équipes de Sony de nous avoir aidés dans ce projet de mise à niveau», mais prévient qu’il pourrait tout de même être retardé. Ce n’est pas la fin du monde – les propriétaires de PS4 finiront par obtenir la version PS5, comme promis – mais nous avons souhaité que tout ce processus soit plus fluide, tant pour les consommateurs. et les éditeurs de jeux.