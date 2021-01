Terminator et Sarah Connor arrivent sur l’île Fortnite

« Fortnite » La saison 5 a poursuivi son expansion de personnages liés à la culture pop avec de nouveaux skins basés sur la franchise de « Terminator ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: La démo « Resident Evil Village » disponible sur PS5

Sarah Connor et le T-800 sont les derniers chasseurs à rejoindre le populaire jeu Battle Royale, après la sortie de Prédateur, un autre personnage lié à Arnold Schwarzenegger, plus tôt cette semaine. La peau du Le T-800 présente tous les traits de caractère emblématiques, comme des yeux scintillants, un exosquelette en métal brillant, etc.

Pendant ce temps, la peau de Sarah Connor est basé sur l’apparition de l’actrice Linda Hamilton dans le film de 1991, « Terminator 2: Judgment Day », avec un gilet militaire et des lunettes de soleil rondes.

Tous les deux peaux sera disponible sous forme de pack par 2800 V-Bucks, qui incluent beaucoup de cosmétiques, ou individuellement par 1800 V-Bucks pour Sarah Connor et 1500 V-Bucks pour T-800.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Apex Legends: Regardez la bande-annonce de lancement de la saison 8

D’autres aspects liés à la culture pop publiés dans le saison 5 comprendre Kratos de « God of War », Master Chief de « Halo », personnages de « The Walking Dead », Flèche verte de DC et de plus.