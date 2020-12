«Terminator» en forme de SUV. Nous conduisons le Mercedes-Benz EQC 4 × 4²

O Mercedes-Benz EQC 4 × 4deuxil roule sur des axes spéciaux qui lui permettent de passer sur presque tout ce qui peut croiser son chemin. Une sorte de Terminator en forme de SUV.

L’électromobilité a beaucoup à voir avec la lutte pour atteindre quelques kilomètres d’autonomie supplémentaires avec la même charge de batterie qui vous invite à pratiquer une conduite très sensible. Droite? Enfin… presque toujours, mais le concept Mercedes-Benz EQC 4 × 4² envoie ces préjugés par la fenêtre: avec ses énormes roues placées sur des axes spéciaux (portique), il prend l’apparence d’un monstre d’appétit vorace qui dévore l’intelligence impuissante pour le petit déjeuner.

«On l’appelle EQnator» (de EQC + Terminator), plaisante Hendrik Loos, l’un des ingénieurs de la petite équipe de développement qui ne rejette pas la possibilité que ce 4 × 4 à l’air cyborg soit sollicité par un producteur de cinéma pour être le protagoniste dans un hypothétique nouvel épisode (dans ce cas, le septième) de la saga cinématographique bien connue, après le dernier chapitre fin 2019.

EQC 4 × 4deux inarrêtable!

Ce prototype, né pour montrer le potentiel du 4 × 4 électrique, fait partie de la base de l’EQC 400 4Matic, qui semble avoir été soumis à un régime de stéroïdes anabolisants pour maintenir les «membres inférieurs» gonflés. Le secret réside dans les essieux portiques dans lesquels l’essieu principal est au-dessus du centre de la roue, tandis qu’à l’extrémité de l’essieu (à l’union avec la roue) il y a une boîte de vitesses.

Comme l’essieu et le carter du différentiel sont à un point plus élevé, la hauteur au sol est beaucoup plus élevée, dans ce cas 29,3 cm. Cela signifie plus du double de celui d’un EQC ordinaire et également 5,8 cm de plus qu’une Mercedes-Benz Classe G, par exemple, considérée par beaucoup comme le monstre sacré des véhicules tout-terrain.

Et quand on compare les attributs 4 × 4 avec ceux d’un EQC normal, les différences sont frappantes: les angles d’attaque et de sortie sont passés de 20 ° à plus de 30 °, l’angle ventral a plus que doublé (de 11,6 ° à 24,2 °) , une capacité de Ford beaucoup plus élevée (400 mm au lieu de 250 mm), laissant également la Classe G dans ces mêmes compétences.

Un EQC «en pointe»

Ce qui peut sembler simple a cependant demandé beaucoup d’ingéniosité. Dès le début du projet, il était clair que des axes portiques seraient utilisés, ce qui impliquerait de placer l’essieu beaucoup plus haut dans l’union avec la roue. Mercedes a même eu la possibilité d’utiliser ceux qui ont permis de transformer la Classe G en G500 4 × 4deux, un autre membre de la famille – ce 4 × 4 EQCdeux est le troisième élément, avec la Classe E All Terrain le deuxième – présenté début 2016 et qui a même eu une production en petite série.

Le problème est que cet axe du G500 ne rentre pas dans l’EQC et la solution a été d’adopter le châssis du Class E All-Terrain 4 × 4 et de l’adapter à l’EQC, avec les passages de roues à élargir de 10 cm de chaque côté , également pour que les roues de 20 pouces puissent s’adapter.

Mais, comme l’explique Juergen Ebeler, qui a dirigé le projet, «cette greffe nous a obligés à rechercher des solutions élaborées, comme placer un moteur électrique à la place du différentiel sur l’essieu arrière. Pour cela, il était également nécessaire d’utiliser un sous-châssis et différents triangles de suspension afin que la suspension pneumatique d’origine, avec un réglage légèrement plus sec, puisse s’adapter ». Dans la suspension avant, les changements étaient plus petits, allant au-delà du simple réajustement de la cinématique de l’essieu.

Les programmes de conduite Offroad sont les mêmes que pour le GLC, mais deux autres (sur un total de sept) ont été ajoutés, l’un d’entre eux pour un terrain même difficile appelé Offroad Plus, bien qu’ils aient été recalibrés pour générer un couple plus élevé lors du démarrage en terrain meuble. Le nouveau mode Offroad dispose d’une nouvelle cartographie de l’accélérateur pour les situations dans lesquelles il est nécessaire de gérer l’avancée du SUV «avec étriers», parfois à des vitesses inférieures à celle d’un être humain.

Le système de propulsion est ce que nous savons, qui utilise deux moteurs électriques (un sur chaque axe) de 204 ch et 380 Nm chacun, pour une puissance totale de 408 ch et 760 Nm, étant alimentés par la même batterie, placée au sol entre le essieux, de 80 kWh de capacité utile.

Le lourd accumulateur d’énergie finit par aider, même, à ce que ce tout-terrain soit adapté aux pistes vraiment dures, non seulement parce que la batterie aide à abaisser le centre de gravité, mais aussi parce que les protections qui l’entourent permettent de se passer des protections supplémentaires. pour le moteur et la boîte de vitesses qui sont communs dans ce type de véhicules. Le fait qu’il n’y ait pas d’ensemble moteur / boîte de vitesses encombrant contribue également à réduire le diamètre de braquage.

Une autre caractéristique du 4 × 4 EQCdeux est de pouvoir paraître aussi menaçant que cela en a l’air. À l’intérieur de la cavité des phares, il y a également des haut-parleurs qui émettent le son qui exprime le mieux le mouvement du véhicule, en fonction du mode de conduite sélectionné et en tenant compte de paramètres tels que la position de la pédale d’accélérateur, la vitesse à laquelle le véhicule changements et le taux de récupération d’énergie. Le son est également envoyé à l’intérieur de la voiture avec laquelle Mercedes-Benz propose de conquérir le monde, sans limites: c’est pourquoi il y a une tente sur le toit et même un petit bateau pneumatique pour que le voyage continue même lorsqu’il n’y a plus ou moins de terre. ferme devant.

Vers l’infini et au-delà? Oui et non…

Avec autant d’équipement, on dirait que le principal obstacle au démarrage de l’aventure à la conquête du monde sera l’autonomie, laquelle des 414 km annoncés en EQC normal ne dépassera peut-être pas bien la moitié de cette distance s’il y a beaucoup de demande en conduite TT. . Autrement dit, tout va bien tant que la fin du monde est … proche de chez nous.

Cette expérience au volant de la «bête» s’est déroulée dans une carrière pleine de «pièges», des roches pointues aux cratères profonds, en plus des dunes de sable amoncelées et que le 4 × 4 EQCdeux laissé presque toujours sans même «ébouriffer».

Il est vrai qu’il n’y a pas de réducteurs, mais avec 760 Nm de couple «instantané» (parce que… électrique), d’énormes croisements d’essieux et des angles TT et une hauteur au sol si généreux, la boîte de transfert n’était même pas nécessaire. Il n’y a pas non plus de blocage de différentiel (comme ils existent dans une classe G, par exemple), mais le contrôle de stabilité activé par les freins fait le travail.

On peut dire qu’il était plus difficile de monter au poste de commandement de cet EQC 4 × 4deux, environ 20 cm plus haut, que de surmonter correctement les défis que le terrain montrait. Le tableau de bord est identique à l’EQC «normal», contrairement aux premières sensations en mouvement: à la fois du fait du niveau du sol plus élevé et du silence impressionnant de la locomotion électrique, qui cause encore plus d’impact ici dans ce scénario de «guerre» que dans un voiture électrique qui se guide sur l’asphalte. L’effort très audible que les moteurs sont obligés de faire pour «délier» un véhicule TT de certains des obstacles les plus difficiles est ici sauvé et remplacé par un silence apaisant… et par le bruit des pierres heurtant le fond du SUV ou le sable à être massacré par les roues de 20 pouces.

Mercedes-Benz n’a pas l’intention de produire en masse ce 4 × 4 EQCdeux avec un look mutant, mais la nouvelle sous-marque G bénéficiera de plusieurs des composants qui ont été développés par la petite équipe d’ingénieurs qui ont utilisé leur temps libre pour réaliser ce projet.

Parmi lesquels la Classe G 100% électrique, qui sera l’une des plus attendues par les nombreuses phalanges de fans de l’iconique 4 × 4 aux formes carrées et qui, pas dans un avenir très lointain, affrontera une autre icône du tout terrain sur roues, la pas moins de Hummer électrique angulaire qui arrivera sur le marché en 2021. Un vrai combat Terminator en perspective…

Auteurs: Joaquim Oliveira / Press-Inform.