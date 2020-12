Terminator: Dark Fate Star blâme l’échec du box-office sur l’appétit épuisé du public

Quand le cinéaste James Cameron a fait les deux premiers Terminator films, il ne pouvait pas savoir qu’il préparait les futurs cinéastes avec la tâche presque impossible d’essayer de correspondre à son travail pour les trois prochaines décennies. Plus récemment, Tim Miller a tenté de prendre la franchise dans une nouvelle direction avec Terminator: destin sombre. Le film n’a pas été un succès critique ou commercial. Dans une interview pour le Heureux triste confus podcast, l’actrice Mackenzie Davis, qui a joué l’un des rôles principaux de Grace, a blâmé la «fatigue de la franchise» pour Destin sombre sous-performance.

«J’ai adoré l’expérience de faire ce film. C’était dur et rigoureux, comme je l’ai déjà dit, mais les gens étaient incroyables. Tim était un réalisateur incroyable, tellement dévoué et dévoué à en faire la meilleure chose possible. En ce qui concerne le box-office et tout, c’est Terminator 6, personne n’a vu les trois derniers, je comprends, c’est bon, je ne pense pas que cela signifie que ce que nous avons fait était mauvais, mais je comprends que l’appétit du public a été épuisé. «

Destin sombre a été positionné comme une suite directe de Terminator 2: le jour du jugement. Trois ans après le film précédent, John Connor a été tué par un autre terminateur. Ainsi, l’avenir a été changé et la place de Skynet a été dépassée par un nouveau supercalculateur malveillant qui s’appelait Legion.

Le supercalculateur a envoyé un nouveau terminateur dans le temps pour tuer une jeune femme nommée Dani, qui est sur le point de prendre la place de John en tant que nouveau sauveur de l’humanité. Protecting Dani est une ancienne version du terminateur T-800, Sarah Connor et le personnage de Davis, Grace. Certains ont estimé que la décision du film de tuer John et de se concentrer sur les trois principaux personnages féminins s’était avérée préjudiciable à ses performances au box-office. Pour sa part, Mackenzie Davis ne veut pas s’engager dans de telles spéculations.

« Combien vous attribuez [the low box-office earnings] au fait qu’il y ait trois femmes en tête, je ne sais pas, je n’ai jamais vraiment voulu m’engager dans ce genre de choses parce que je ne peux pas le contrôler. Je suis une femme et j’ai vraiment aimé le rôle et je me sentais fier de ce que j’ai fait, donc je ne pouvais pas me dire: « Personne ne le voit parce qu’il est sexiste ». Cela m’a semblé être une réponse plus facile pour moi de dire: « D’accord, six c’est trop, maintenant nous savons. » «