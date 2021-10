Terminator 2 Steelbook avec James Cameron a approuvé le transfert 4K arrive en novembre

Pour célébrer le 30e anniversaire de Terminator 2 : Jour du Jugement, Lionsgate a annoncé une nouvelle version Blu-ray Steelbook du film, qui comprendra un nouveau documentaire et une restauration 4K du film qui a été supervisée par James Cameron lui-même. Récemment, il a été révélé que la nouvelle version sera disponible à l’achat à partir du 23 novembre, avec la boîte contenant des illustrations d’Orlando Arocena et Tracie Ching, exclusivement disponible chez Best Buy aux États-Unis Une version internationale, avec des illustrations différentes mais le même transfert 4K et extras sortiront dans le monde entier le 6 décembre.

Le synopsis officiel dit : « James CameronL’action épique de , chef-d’œuvre de science-fiction mettant en vedette Arnold Schwarzenegger dans son rôle le plus emblématique, est sorti pour la première fois au cinéma en 1991, 30 ans plus tard Terminateur 2 est toujours considéré comme l’un des plus grands blockbusters d’action de tous les temps. Cela fait 10 ans que les événements de Terminateur. L’épreuve de Sarah Connor ne fait que commencer alors qu’elle lutte pour protéger son fils John, le futur chef de la résistance humaine contre les machines, d’un nouveau Terminator, le T1000 renvoyé dans le temps pour éliminer John Connor alors qu’il est encore un enfant. Sarah et John n’ont cependant pas à faire face seuls à cette terrifiante menace. La résistance humaine a réussi à leur envoyer un allié, un guerrier du futur chargé de protéger John Connor à tout prix. La bataille de demain a commencé… »

Les extras présentés dans la nouvelle version incluent :

• T2 : Reprogrammation du documentaire Terminator (incluant des interviews exclusives avec James Cameron, Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong et bien d’autres) – 55 min

• 2 commentaires de longs métrages ; 23 membres de Cast & Crew (1993) / Réalisateur James & Co-Auteur William Wisher

• La fabrication de T2 (1993)

• Branchement continu de la version théâtrale (137 minutes environ)

• Version édition spéciale (154 minutes environ)

• Version édition spéciale étendue (156 minutes environ)

• 2 scènes supprimées avec commentaire audio

• Bandes-annonces – T2:3D (2017)

• Bande-annonce théâtrale T2 « Cette fois, il y en a deux »https://45secondes.fr/ »Même faire une nouvelle mission »https://45secondes.fr/ »Construire le parfait Arnold

Terminator 2 : Jour du Jugement s’est avéré être l’une de ces rares occasions où une suite parvient à tout faire correctement et à surpasser le film original à presque tous égards. En plus d’être sans doute le meilleur film de la franchise Terminator, il est également considéré comme l’un des meilleurs films de la décennie et l’un des meilleurs films d’action jamais réalisés, figurant sur de nombreuses listes de « Top Movie » des dernières décennies. . À sa sortie, le film a été un énorme succès et a remporté de nombreuses distinctions pour ses effets spéciaux, notamment quatre Oscars sur six nominations, dont Meilleur maquillage, Meilleurs effets visuels, Meilleur son et Meilleur montage d’effets sonores.

Alors que de nombreux réalisateurs ont tenté de retrouver la magie de Terminateur 2 à travers des films comme Terminator : Salut, Terminator : Genisys et la bombe au box-office Terminator: Dark Fate, rien n’a été à la hauteur du blockbuster épique de James Cameron, et il est peu probable qu’une future itération le soit. Alors qu’Arnie est toujours prêt pour un retour dans la franchise, il n’est plus l’homme qu’il était et en essayant de s’adapter à cela, le film semble toujours perdre ce qui a fait Le Terminateur et Terminateur 2 spécial. L’histoire qui devait être racontée avait vraiment été racontée entre ces deux films, et peu importe à quel point les nouveaux scénaristes et réalisateurs tentent d’être intelligents avec le thème du voyage dans le temps, ils ne peuvent tout simplement rien y ajouter de significatif, même après 30 ans .

Le Terminator 2 : Le Jugement Dernier Le Steelbook 4K Ultra HD sortira le 23 novembre exclusivement chez Best Buy et coûtera 27,99 €, et une version 4K sortira à l’échelle internationale le 6 décembre.

