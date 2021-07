« Terminator 2: Judgment Day » est sorti il ​​y a 30 ans

Le 3 juillet 1991, première de ce qui est considéré, à ce jour, non seulement comme l’une des meilleures suites de l’un des grands classiques de la science-fiction. Il a également été désigné par beaucoup de ses fans comme l’un des meilleurs films d’action de tous les temps : « Terminator 2 : Le Jugement dernier ».

La saga de « Terminator » a parcouru un long chemin depuis son lancement, et bien qu’à plusieurs reprises il y ait eu une tentative de réinventer la formule de la franchise, aucune d’entre elles n’a été en mesure d’atteindre les mêmes résultats stylistiques et narratifs dans qu’il est considéré comme l’un des grands chefs-d’œuvre de la filmographie de son réalisateur, James Cameron.

L’histoire de l’androïde du futur programmé pour assassiner John Connor, le futur chef de la résistance contre les machines, sera longtemps l’une des lignes narratives les plus parodiées et référencées de la science-fiction contemporaine et Cameron savait parfaitement ce qu’il devait faire s’il ne cherchait pas à créer une refonte de son opus original, qui était déjà considéré comme un classique moderne après la première de sa suite.

Récemment, The Ringer a publié une longue histoire orale dans laquelle les membres de la production partagent certaines de leurs expériences sur le plateau. James Cameron a révélé que l’idée de la cassette lui est venue alors qu’il était en voyage extatique. En écoutant une chanson de Sting qui disait « J’espère que les Russes aiment aussi leurs enfants », l’idée d’un possible cataclysme nucléaire semblait la façon la plus authentique de continuer l’histoire, tout en servant d’inspiration pour le personnage joué par Edouard Furlong.

James Cameron présente un film qui non seulement augmente l’échelle de son niveau de production, ajoutant des séquences d’action et des effets spéciaux inoubliables. Il a également peaufiné une histoire qui augmente la mythologie de cet univers narratif, présentant à nouveau Arnold Swarzenegger comme un androïde qui, contrairement à son prédécesseur, cherche à protéger Conor d’un nouvel ennemi dangereux.

Linda Hamilton est loin d’être la jeune femme impuissante qui nous a été présentée dans le premier volet. Après avoir été enfermée dans un établissement psychiatrique après avoir tenté de détruire les installations où serait créé Skynet, elle a passé ses journées de confinement à se préparer physiquement et mentalement à son affrontement imminent contre les machines, qui pourrait survenir à tout moment.

Dès la conception du film, James Cameron rêvait de pouvoir présenter au public un robot comme jamais vu à l’écran. Une en métal. L’immense soin avec lequel l’équipe des effets spéciaux a pu construire l’image de Robert Patrick et son interprétation terrifiante du T-1000 ont permis à ces effets visuels de perdurer jusqu’à ce jour.