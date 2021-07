Terminator 2: Judgment Day est sorti en salles il y a 30 ans aujourd’hui

Cela fait maintenant trente ans que John Connor et le T-800 ont réussi à stopper l’essor de Skynet et la guerre entre l’homme et la machine… du moins jusqu’à Terminateur 3, en tous cas. A l’été 1991, Terminator 2 : Jour du Jugement créé dans les salles environ sept ans après la sortie du film original. Il a rencontré un succès instantané et est depuis devenu largement connu comme l’une des meilleures suites de tous les temps.

James Cameron est revenu pour diriger Terminator 2, en utilisant un scénario co-écrit avec William Wisher. Arnold Schwarzenegger était également de retour dans le rôle principal en tant que robot tueur du futur, mais pas le même celui dans lequel il a joué Le Terminateur. Dans le film original, le T-800 d’Arnold était l’antagoniste, un robot voyageant dans le temps en mission pour mettre fin à Sarah Connor (Linda Hamilton). Cela a échoué lorsque le voyageur temporel humain Kyle Reese (Michael Biehn) est intervenu, sauvant Sarah et engendrant John.

Terminateur 2 révèle que Sarah Conner a depuis été enfermée dans un asile psychiatrique et que l’adolescent John (Edward Furlong) est devenu un fauteur de troubles. C’est alors que le T-1000 (Robert Patrick), un terminateur plus puissant avec la capacité de changer de forme, arrive du futur, ciblant spécifiquement John cette fois au lieu de sa mère. Du futur, un John plus âgé a également renvoyé un T-800 reprogrammé (Schwarzenegger) pour protéger son adolescence, car John doit rester en vie pour diriger la résistance humaine dans la guerre contre les machines.

Diverses suites ont été publiées au fil des ans, y compris Terminator 3 : La montée des machines, la série télévisée Fox Terminator : Les Chroniques de Sarah Connor, et 2019 Terminator : Destin sombre. Le film original de 1984 est également très apprécié des fans de la série. Même ainsi, beaucoup considèrent encore T2 être le meilleur volet de la franchise, et certains vont même jusqu’à l’appeler l’un des meilleurs films d’action jamais réalisés.

« L’une des meilleures suites pures jamais réalisées est sortie il y a 30 ans • aujourd’hui. Et mec, ça tient toujours », tweete Craiger’s Cinema Corner.

L’une des meilleures suites pures jamais réalisées est sortie •il y a 30 ans• aujourd’hui. Et mec, ça tient toujours. #Terminateur2pic.twitter.com/MSUm1YOV2k — ????????????????????????????’???? ???????????????????????? ???????????????????????? ???????????? (@CraigKoban) 3 juillet 2021

« 30 ans depuis Terminator 2 : Jour du Jugement créé dans les salles « , lit-on dans un autre tweet. « Sans doute la meilleure suite de tous les temps, et pour beaucoup bien meilleure que l’original. Beaucoup de croissance des personnages et plein d’effets qui ont vraiment changé la façon dont les films ont été réalisés. »

30 ans depuis la première de Terminator 2: Judgment Day dans les salles. Sans doute la meilleure suite de tous les temps, et pour beaucoup bien meilleure que l’original. Beaucoup de croissance des personnages et plein d’effets qui ont vraiment changé la façon dont les films ont été réalisés. pic.twitter.com/7YZKsI15VQ – Larry King (@larrykingundead) 3 juillet 2021

Un autre fan qui vient de terminer un autre visionnage en l’honneur de l’anniversaire a écrit: « Je viens de revoir Terminateur 2, sorti il ​​y a 30 ans. Et ça tient toujours comme un film incroyable ! »

Je viens de revoir Terminator 2, sorti il ​​y a 30 ans. Et il tient toujours comme un film incroyable ! pic.twitter.com/ls5q7Z6UxP – Keith Atherton (@MrKeithAtherton) 3 juillet 2021

« Il y a 30 ans ce jour-là, James Cameron a sorti l’une des suites les plus révolutionnaires jamais réalisées : Terminator 2 : Jour du Jugement« , écrit un autre fan.

Il y a 30 ans ce jour-là, James Cameron sortait l’une des suites les plus révolutionnaires jamais réalisées : TERMINATOR 2 : JUDGMENT DAY

pic.twitter.com/AcoFwLhaLr – 1ère rangée (@firstrowreviews) 3 juillet 2021

Et un autre fan a tweeté : « Joyeux 30e anniversaire au meilleur film jamais réalisé. J’ai vu Terminator 2 : Jour du Jugement trois fois au cinéma (ce n’est pas une mince affaire pour un étudiant de première année) et ça reste mon film préféré au monde. »

Joyeux 30e anniversaire au meilleur film jamais réalisé. Vu Terminator 2 : Judgment Day trois fois au cinéma (pas une mince affaire pour un étudiant de première année) et ça reste mon film préféré au monde #Terminateur2#terminator2jugementdaypic.twitter.com/lbnxFH78eM – Mandy (@mandyist) 3 juillet 2021

Si vous souhaitez revoir le film, Pluto TV diffusera Terminator 2 : Jour du Jugement gratuitement à 20h en l’honneur du 30e anniversaire du film. La suite emblématique est également actuellement diffusée sur Netflix. Vous pouvez également voir ce que les autres disent du film à l’occasion de son anniversaire sur Twitter. Hasta la vista, bébé.

30 ans de la plus grande suite d’action de science-fiction de tous les temps. #Terminateur2pic.twitter.com/f7RQA6KVhg – Nick Bosworth (@NickMBosworth) 3 juillet 2021

LE PLUS GRAND FILM DE TOUS LES TEMPS Terminator 2 : Le Jugement dernier est sorti il ​​y a 30 ans aujourd’hui, le 3 juillet 1991. pic.twitter.com/dkM0LYNYP8 — Vanessinateur ???? T-80085 (@ilovejohnkimble) 3 juillet 2021

Cela fait 30 ans que la sortie de #Terminateur2 et c’est toujours l’un des meilleurs films d’action de science-fiction de tous les temps. Hasta la Vista, bébé pic.twitter.com/Yu5zFQZkfX -Haricharan Pudipeddi (@pudiharicharan) 3 juillet 2021

Joyeux anniversaire à l’une des meilleures suites de films que tout cinéphile aime, j’en suis sûr. Quelle que soit la version que vous aimez, c’est génial ! Personnellement la 2ème version la version Extended est ma préférée. Voici une petite partie de ma collection T2. #T2#Terminateur2#Je reviendraipic.twitter.com/yysBUvelLS – joeykeys05 (@joeykeys05) 3 juillet 2021

Difficile de croire que T2 a 30 ans aujourd’hui. Toujours l’un des plus grands de tous les temps. #t2#terminateur2#hastalavistababyhttps://t.co/jATPqaAHIl – Chris Alley (@chrisalley) 3 juillet 2021

Sujets : Terminator 2, Terminator