‘Terminator 2’ est surestimé, le vrai chef-d’œuvre est ‘Terminator 1’

Oui, nous savons: «Terminator 2» est considéré comme l’un des sommets de la science-fiction et du cinéma d’action modernes. Un véritable festival de robots tueurs, d’effets spéciaux de premier ordre, de méchants parfaits et une bande-son absolument mythique. L’un des meilleurs films des années 90, le top des films de Schwarzenegger et James Cameron et un exemple paradigmatique de cinéma commercial de premier ordre.

Tous ces drapeaux ont de nouveau été agités à l’occasion de la réédition du film en salles il y a trois ans, en version 4K, en 3D et avec scènes retouchées et supervisées par James Cameron, qui a enlevé le scrotum, cascadeurs sournois et corrigé des bogues de raccord. Les fans ont hurlé à l’unisson que Tu pourrais être mien et nous, comme toujours quand il y a une clameur plus ou moins unanime autour d’une manifestation de la culture pop, nous nous demandons honnêtement si tant de ferveur est autant.

La réponse immédiate est oui. Nous aimons toucher le nez des fans de n’importe quel signe, mais les vertus de ‘Terminator 2’ ne sont pas négociables: sa structure de poursuite kilométrique avec le volume 11 est une reformulation intéressante de la structure parcellaire de la première tranche. Dans ce cas, comme nous le verrons, le résultat a été supérieur, mais ‘Terminator 2’, avec ses changements de véhicules et sa vitesse fébrile jusqu’au dernier tiers de l’aventure, est une évasion vers l’avant mémorable.

L’autre aspect dans lequel «Terminator 2» triomphe incontestablement est dans les effets numériques. Pionnier dans l’utilisation de CGI, il parvient à surprendre mais pas à submerger, et tous les aspects du T-1000 de Robert Patrick restent étonnants encore aujourd’hui pour l’efficacité non exhibitionniste dont ils font preuve. Il semble incroyable que nous parlions de James Cameron, mais en termes d’effets spéciaux numériques, dans ‘Terminator 2’ tout est à sa place et avec la bonne mesure. C’est pourquoi il n’a guère vieilli à cet égard.

Mais il y a beaucoup d’autres problèmes de «Terminator 2» qui n’ont pas si bien vieilli. Et ce ne serait pas un problème (qui peut se vanter de ne pas avoir vieilli depuis 26 ans) si ce n’était pour l’ombre énorme du film a obscurci les réalisations incontestées d’un film de qualité supérieure -le premier ‘Terminator’- et un autre très précieux -‘Terminator 3’-. Tirons un voile épais sur les derniers (‘Salvation’, ‘Genesis’ et ‘Dark Fate’) mais récupérons une autre paire qui serait aujourd’hui mieux considérée si ce n’était de la dévotion monstrueuse que ‘Terminator 2’ suscite. Ce sont vos problèmes.

Une série B à venir

Tous les problèmes de ‘Terminator 2’ résident dans un concept auquel on ne prête normalement pas attention: structurellement, ‘Terminator 2’ est un redémarrer du premier versement. Bien que ce soit sans doute une continuation, avec une Sarah Connor survivante traumatisée par les outrages du précédent Terminator et un John Connor déjà transformé en adolescent rebelle, sa structure est une copie conforme avec des variations: un robot du futur voyage au présent pour finir avec la possibilité qu’à l’avenir John Connor mènera la résistance contre les machines.

La différence est que le premier «Terminator» a coûté 6 millions de dollars et «Terminator 2», 100 millions. C’est le même film, mais dans une version complètement folle: et dans « Terminator », tout est lié et bien lié (peu de paramètres, peu de personnages, cadre urbain et nocturne), dans « Terminator 2 » les choses ne prennent pas longtemps à devenir incontrôlable. mère. Ce ne serait pas un problème en soi, mais ce qu’il aime dans ‘Terminator’ comme la série B (à commencer par le titre du film TERMINATOR), Dans ‘Terminator 2’, ces éléments sont gonflés avec quelque chose d’épique vide à tenir.

Dans «Terminator», la fin du monde est un avenir sombre dans lequel de petits hommes font face à de terribles machines; dans «Terminator 2», la fin du monde, ce sont des enfants dans un parc brûlé par une bombe nucléaire. Le code sentimental et spectaculaire est amélioré, et Bien que cela fonctionne également au niveau iconographique, l’esthétique maussade, violente et sans cœur du premier opus est perdue.

‘Terminator’ voulait juste être un film de deux amants fuyant un robot meurtrier, et on a honte si ce n’est pas le meilleur de ce genre. ‘Terminator 2’ est aussi le origines secrètes d’un messie, d’un drame de familles brisées, d’un bavardage pacifiste paresseux, d’un affichage d’effets spéciaux ultra sophistiqués à la limite de l’obscénité … et oui, une suite qui semble avoir honte de son frère aîné, comme s’il voulait faire une version importante et explosive de ça.

Et c’est là qu’il se heurte à ses plus gros problèmes: Le message anti-armes de Cameron se heurte de front au fétiche fou des armes à feu du film, avec ces robots portant superminiguns ultradestructif. Le film lui-même dynamise son message grâce à sa star: «Terminator 2» a eu la tâche facile pour un grand film d’action et d’aventure violente, mais non, il a dû entrer dans un jardin de messages consciencieux et de drames familiaux.

Cela est toujours arrivé à Cameron: encore plus dans les films inférieurs à ‘Terminator 2’, comme celui montré dans ‘Avatar’, où un message hippie complètement foutu serre la main avec une dévotion incompréhensible à l’épopée militaire invisible. sur Cameron de ‘Aliens’. Une partie de cette contradiction irritante se trouve dans «Terminator 2», où l’adolescence insupportable de John Connor est vue avec un « est notre sauveur« , mais aussi avec un »nous devons sortir ce garçon du courant« . Cameron ne sait pas s’il doit être père ou rebelle, et le spectateur n’a qu’à désirer ce robot du futur qui, simplement, se limitait à faire éclater le pare-brise perforation.

L’éternelle contradiction de James Cameron, pacifiste convaincu mais militariste pro, apparaît dans toute sa splendeur dans Terminator 2, où un robot pacifiste se fraye un chemin à travers Los Angeles.

Parce que ‘Terminator 2’ est un film avec un « message », mais contrairement à l’idée vectorielle urgente et délicieuse du film original, c’est presque inintelligible « Tombez amoureux vite, l’avenir nous mange par les pieds!« , ‘Terminator 2’ veut être transcendant. Le problème est que sa science-fiction n’est pas assez pointue et satirique pour soulever des idées importantes, et elle se distrait dans son exhibitionnisme technique et ses effets spéciaux de premier ordre. Ou en d’autres termes: «Robocop» il n’y en a qu’un.

Terminator est le héros

En fin de compte, tous vos problèmes se résument à ce que nous avons souligné au début: vous ne faites pas simplement grossir votre budget de 6 à 100 millions de dollars sans prendre quelques engagements en cours de route. Le premier, et certainement plus pernicieux, est la conversion de l’ennemi du premier film, un robot assassin amoral, en une brute de bonne humeur qui apprend et imite les sentiments humains. Non seulement il y a un «mûrissement» de la part de Cameron: est que Schwarzenegger, déjà transformé en star, ne pouvait pas continuer à jouer le méchant assoiffé de sang. En cours de route, nous avons gagné un autre méchant de premier ordre, le T-1000, qui en doute, mais …

… les concessions de l’intrigue étaient terribles et se reflètent dans un film qui entre par les yeux mais grince avec un scénario qui prend des décisions arbitraires par cœur, pour se plier aux modes de l’époque et aux besoins de ses stars. En commençant par l’argument lui-même: Quelle logique suit Skynet quand il s’agit d’attendre dix ans pour envoyer un autre robot tuer John Connor? N’aurait-il pas été plus facile d’achever Sarah et Kyle dans le premier film?

C’est pour ne pas entrer dans les discussions sur la façon dont « Terminator 2 » détruit tout le concept de voyage dans le temps que « Terminator » a proposé si fermement: le paradoxe du sauveur de la mère qui devient le père, avec tous ses problèmes logiques, a une force iconique basée sur sa simplicité, et qui boit des histoires classiques de ci-fi. Assistez à «Terminator 2» – les héros atteignent leur but, donc Skynet n’a pas sa place, John Connor n’est pas né et les deux films plongent dans l’entropie. Tout cela est résolu par la franchise avec l’idée de réalités parallèles car il faut dire quelque chose, mais Cameron s’en soucie très peu: avant la cohérence de son fantasme, il met la fin heureuse et cool, bravo (oh, Seigneur … .).

«Terminator 2», par conséquent, pâlit par rapport à la concision, à l’immédiateté et au véritable esprit de science-fiction dur de la première partie. Enfer, jusqu’à la troisième partie, avec ses problèmes, il chante la quarantaine à certains égards au film Cameron. Diabolisé par les fans et par Cameron lui-même, il est clair qu’il ne fonctionne pas quand il s’agit d’une simple réplique de son précédent (avec la tentative ratée de présenter un ennemi à la hauteur du T-1000), mais pas seulement ses séquences d’action sont superbes il renoue de manière remarquable avec l’esprit de la série B du film d’ouverture. Surtout dans sa dernière ligne droite, avec une conclusion purement pessimiste de la science-fiction et bien plus élégante que tous les enfants carbonisés de «Terminator 2».

Le film de James Cameron est loin d’être déficient: c’est un cachalot qui symbolise son temps comme peu de films. Mais son énorme succès et la nostalgie des années 90 (et des Guns’n Roses! encore plus incompréhensible!) ont exagéré leurs vraies valeurs. Le premier ‘Terminator’ fait de même beaucoup mieux et plus modestement, alors ne vous retenez pas: revisitez ‘Terminator 2’, en 3D si vous voulez … puis branchez le premier. La bonne.