Terminator 2 Ending obtient le traitement Claymation et c’est toujours un Tearjerker

Avez-vous déjà voulu voir la fin de Terminator 2 : Jour du Jugement dans Claymation ? Eh bien, maintenant vous pouvez. Tout cela grâce au site de science-fiction Dust. Et plus précisément, merci à Joseph Brett, l’homme qui a en fait créé le clip de Dust. Comme ceux qui ont vu Jour du jugement dernier le saura, il se passe beaucoup de choses à la fin du film.

Dans l’une des parties les plus émouvantes du film, le gant aux mains noires du T-800, joué par Arnold Schwarzenegger, descend lentement dans le plomb fondu. Donner simultanément un coup de pouce à John (Edward Furlong) et Sarah Connor (Linda Hamilton) alors qu’il se dirige vers sa perte.

« Dans le plan original, il y a beaucoup d’éléments chaotiques comme la fumée, le feu, les étincelles, le métal liquide, donc trouver comment conserver cette énergie sans avoir trop d’éléments à animer était intéressant », a déclaré Brett. « La méthode a fini par être assez simple, mais en fait, animer tous ces petits éléments – déplacer chaque étincelle à travers le verre et remplacer chaque flamme sur la main – a certainement des conséquences néfastes sur le cerveau. De plus, le bras descendant a demandé un peu de planification. Je J’ai fini par percer un trou dans la surface pour que je puisse retirer le bas du bras pendant que je le pressais à travers la lave. C’était une leçon tirée des regrets d’une autre animation. «

Comme Brett l’a expliqué à io9 via un e-mail, la création de ce clip a pris environ huit heures à Brett à animer, bien qu’il ait également fallu « peut-être quelques heures de plus pour construire les modèles de pâte à modeler ». Il utilise la pâte à modeler standard Newplast que vous pouvez trouver dans les magasins d’artisanat locaux, en plus de quelques trucs du métier.

« J’utiliserai aussi souvent une feuille de verre inclinée si j’ai besoin de plusieurs choses pour planer, comme les étincelles dans ce Terminateur tirer. C’étaient juste de petites boules de pâte à modeler que je déplaçais progressivement vers le bas d’un panneau de verre maintenu à l’arrière de l’ensemble », a déclaré Brett.

Étant donné que ces types d’animations prennent tellement de temps, Brett les assemble généralement du premier coup. Bien qu’il ait également admis qu’il terminait toujours un tir en pensant « qu’il y avait une meilleure façon de le faire ». Bien que la qualité du clip parle certainement d’elle-même en termes de qualité de sa réalisation.

Brett a 34 ans et est originaire de Londres. En grandissant, il aimait animer en claymation. En fait, il a commencé l’animation de claymation alors qu’il n’avait que dix ans. C’est un médium auquel il n’est revenu que récemment après être passé à l’action réelle au cours des dernières années.

« Ce qui est génial avec la claymation, c’est que j’utilise essentiellement les mêmes outils que j’étais enfant », a déclaré Brett. « Ce qui en fait un média si accessible. » Les informations contenues dans cet article sont une gracieuseté de Gizmodo. Vous pouvez également voir plus de travail de Brett sur Instagram.

Sujets : Terminator 2