Tenue de destitution de Nancy Pelosi: ce que disent les utilisateurs de médias sociaux

Ce fut une année sauvage, sauvage, et nous ne sommes que dans deux semaines en 2021.

Après les émeutes du Capitole provoquées par Donald Trump le 6 janvier, où une foule de partisans pro-Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole alors que les votes du président élu Joe Biden au collège électoral étaient comptés, les républicains, les démocrates et les Américains d’un océan à l’autre l’a appelé à démissionner.

Les émeutes ont fait cinq morts, dont un policier.

Le 13 janvier 2021, une semaine seulement après les émeutes, Donald Trump est devenu le premier président de l’histoire américaine à être destitué à deux reprises après le vote d’une majorité bipartite à la Chambre.

Trump est accusé d ‘«incitation à l’insurrection» pour son rôle dans les émeutes du 6 janvier au Capitole et, en décembre 2019, a été mis en accusation pour «abus de pouvoir» et «obstruction à la justice».

Alors que les émeutes et la destitution de Trump sont manifestement des questions très graves, un utilisateur de TikTok a souligné quelque chose d’intéressant à propos de Nancy Pelosi lors des deux mises en accusation de Trump, et les utilisateurs des médias sociaux ne peuvent pas arrêter d’en parler.

Voici ce que les utilisateurs des médias sociaux disent à propos de la tenue de destitution de Nancy Pelosi.

Un utilisateur de médias sociaux aux yeux d’aigle a souligné que Pelosi portait la même tenue qu’elle portait lors de la destitution de Trump en 2019 que celle de Trump en 2021.

« Juste une note que Nancy Pelosi est un dur à cuire et a une véritable tenue de destitution », a écrit l’utilisateur des médias sociaux dans la légende de sa vidéo TikTok.

La vidéo de TikTok a été inondée de commentaires sur la tenue de destitution de Pelosi.

Les utilisateurs de TikTok ne pouvaient pas se lasser de la tenue de destitution de Pelosi, avec un utilisateur de médias sociaux écrivant: «OMG! Aimez-la, elle est si louche !!!!! Je l’aime désolé pas désolé.

Un autre utilisateur de TikTok a fait écho à ce sentiment en écrivant: «Elle est brillante. Dire tant de choses sans rien dire du tout », et un autre est allé jusqu’à affirmer que la robe que portait Pelosi« irait au Smithsonian ».

Les utilisateurs de Twitter ont également sauté sur le train habillé Pelosi.

« Je SAIS que cela ne devrait pas être l’objectif, mais Nancy Pelosi dans la même robe pour les deux mises en accusation est le type exact de trolling que nos grands-mères nous ont appris et le type exact de travail pour lequel je suis ici ». un utilisateur de Twitter a écrit.

Un autre a dit, «C’est une très niche, mais je ne suis pas perdu pour moi que la Présidente Pelosi porte la même robe fourreau noire sombre pour la procédure de destitution aujourd’hui qu’elle portait le 18 décembre 2019.»

Pelosi n’a encore rien dit sur sa mode de destitution, mais elle a tweeté le message suivant le 13 janvier à propos de la destitution de Trump: «À 17 h 45 HE, j’absorberai l’article de destitution adopté par la Chambre lors d’un vote bipartisan il y a peu de temps.

