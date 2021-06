Tenoch Huerta Namor est-il dans Black Panther 2 ? Toutes les informations

A la fin de l’année dernière, l’acteur de Narcos : Mexique, a été choisi par merveille jouer l’un des antagonistes dans la suite de Panthère noire, intitulé Wakanda pour toujours. L’information ne disait rien de plus et on pouvait en savoir peu sur le personnage joué par le talentueux mexicain. Ensuite, le site The Illuminerdi a surpris avec la nouvelle que Tenoch Huerta incarnerait Namor, le sous-marinier. Les fans sont devenus fous.

Namor est le premier mutant de merveille et a commencé sa carrière dans les dessins animés en tant que méchant. C’était aussi un anti-héros qui a combattu aux côtés des Avengers et les 4 fantastiques. Même avoir une liaison avec Sue tempête. C’est lui Roi de l’Atlantide et un « hybride » entre la caste de son peuple et les humains. Il a une super force, vitesse, capacité de voler, endurance, agilité et longévité.

Tenoch Huerta Namor est-il dans Black Panther 2 ?







Les fans ont voulu voir Namor sur grand écran il y a des années. Pour les adeptes de merveille, voir que CC il a déjà son Aquaman combat au cinéma il y a quelque temps, joué par le charismatique Jason momoa, est une motivation supplémentaire. Les adeptes de la marque veulent avoir sous-marinier dans toute sa grossièreté prête à l’action et Panthère noire 2 c’est une grande opportunité.

Un petit indice que Namor apparaîtra dans ce film est dans Avengers : Fin de partie, quand les héros sont en réunion virtuelle pour informer les différentes situations à travers le monde après le clic de Thanos. Alors, ils demandent Okoye par un tremblement de terre sous-marin à proximité de Wakanda et elle répond que c’est quelque chose dont ils peuvent s’occuper dans leur ville. Une référence cachée à l’Atlantide et à son roi ?

La rumeur selon laquelle Tenoch Huerta personnifierait ce personnage populaire dans le Univers cinématographique Marvel cela n’est pas passé inaperçu. Oui ok Kevin Feige reconnu que la situation avec les droits à l’image de l’Atlante est complexe, il peut être utilisé dans des films autres que la franchise elle-même. Alors la voie est libre pour le Mexicain de l’interpréter en Panthère noire 2. Voici quelques-unes des réactions à cette rumeur sur les réseaux sociaux :

