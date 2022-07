Tenoch Huerta est Namor dans la première bande-annonce de Black Panther : Wakanda Forever

Lors de son panel au Comic Con Depuis San Diego, Marvel Studios en a profité pour faire toutes sortes d’annonces de ses productions à venir, laissant les fans voir la première bande-annonce de »Panthère noire : Wakanda pour toujours ». L’aperçu tant attendu de la suite a confirmé plusieurs des rumeurs qui avaient été, car nous pouvons enfin voir Ténoch Huerta jouant le personnage classique de Marvel, Namor le sous-marin.

C’est l’un des personnages les plus anciens de toutes les bandes dessinées Marvel, ayant sa première apparition en 1939. L’anti-héros est un hybride né d’une princesse atlante et d’un humain, étant protecteur des mers et ayant les capacités classiques d’un surhumain, comme la force, la vitesse et la capacité de respirer sous l’eau, ses pouvoirs étant considérés comme une mutation au sein des bandes dessinées.

Avec l’univers cinématographique Marvel introduisant lentement des mutants dans »Doctor Strange dans le multivers de la folie » O »Mme Merveille », il est probable que Marvel continuera à explorer davantage cette voie avec le personnage de Marvel. Dans la bande-annonce, nous pouvons voir l’apparence menaçante du personnage et, comme dans plusieurs bandes dessinées, Namor semble être le prince de l’Atlantide.

Ici, nous verrons comment l’armée de Namor sera le principal méchant du film, où nous verrons un Wakanda envahi alors qu’il pleure la perte de son roi, ce qui garantira sûrement à Namor l’avantage dans un premier temps. Le personnage a longtemps été considéré comme l’un des plus difficiles à faire sortir de la bande dessinée. En raison de sa conception simple, il ne semblait pas correspondre aux films Marvel.

Il semble que Huerta soit celui qui joue le personnage, puisque ses apparitions dans la bande-annonce vous donnent envie de voir ce que Namor a en réserve pour renverser l’intrigue du film. L’ajout des pièces à son costume a généré une grande acceptation par les fans, considérant que le personnage aura une représentation digne dans »Black Panther : Wakanda Forever ».

Il y avait beaucoup de spéculations sur la façon dont Marvel gérerait cette suite compte tenu du décès tragique de Chadwick Boseman en 2020. Cependant, cette bande-annonce visait à honorer son héritage, mais apparemment, ce ne sera pas trop facile pour Wakanda, car Namor se cache dans les profondeurs, prêt à frapper et à prendre le contrôle de la région. Sa présence donne à cette histoire une sensation épique, presque de film de guerre, dans laquelle nous sommes sûrs d’avoir au moins quelques batailles fascinantes entre Dora Milaje et les Atlantes.

»Black Panther: Wakanda Forever » sortira en salles le 11 novembre 2022.