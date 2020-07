Tenet peut sortir dans les salles en Chine

La première de “Tenet” a sans aucun doute été la nouvelle de l’été, et ses arriérés malheureusement aussi. Le coronavirus a provoqué la paralysie de nombreuses activités, y compris aller au cinéma. Les cinémas ne peuvent pas être ouverts normalement, et ce problème met en péril les grandes premières, qui ne pourront pas rentabiliser l’argent qu’ils ont investi dans la production et ne pourront pas supporter les retards (comme cela s’est produit avec “Veuve noire” ou avec “Sans tL’heure de mourir “.). Et est-ce que le réalisateur Christopher Nolan Il voulait briser cette séquence en présentant “Tenet” dans les grandes salles.

Comme il l’a assuré Christopher Nolan son film “Tenet” est fait pour être apprécié sur grand écran. Et cela pourrait être en Chine, où (comme confirmé Université) “Tenet” peut sortir en salles, mais sous conditions. Les chambres devront rester avec un 30% d’occupation, afin que la distanciation sociale soit respectée. Les cinémas chinois devraient projeter des films d’une durée maximale de 2 heures, ce qui poserait problème pour “Tenet”, qui dure 2,5 heures. Cependant, dans ce cas, il fermera les yeux, bien qu’à titre exceptionnel. Cette première pourrait signifier à Nolan un excellent investissement pour sa grande production.

Aussi La stratégie «publicitaire» de «Tenet» est curieuse. Sur les affiches américaines, le film comportait le slogan: ‘Le temps presseCependant, en Chine, cela a été présenté: ‘Faites que chaque seconde compte, envahissez les pièces’. Bien entendu, nous espérons qu’ils le feront avec prudence et civilisation pour éviter les épidémies. Les téléspectateurs chinois pourront enfin profiter du très attendu et énigmatique “Tenet”, qui, nous en sommes sûrs, laissera plus d’un sans voix.

