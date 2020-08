Tenet, critique sans spoilers: le blockbuster le plus inclassable de l’année est signé par un Christopher Nolan plus ambitieux que jamais

Au-dessus de «complexe», «sophistiqué», «solennel» ou de n’importe lequel des adjectifs souvent utilisés dans les films de Nolan, peut-être que cette fois le premier qui vient à l’esprit du spectateur est «inamical». Parfois, il semble que Nolan, un réalisateur pas trop complaisant avec les modes ou les souhaits du public, a voulu déjouer les attentes et faites le film le moins attrayant de votre carrière. Et oui, c’est complexe, sophistiqué et solennel, parfois même sur-freinage (comme toujours), mais surtout, il y a un survol de la tête du public beaucoup, beaucoup plus haut que d’habitude.

«Tenet» a devant lui une pression démesurée: celle de «sauver le cinéma» à un moment où les théâtres reçoivent un coup après l’autre, et les plateformes de streaming et home cinéma, en raison des circonstances, gagnent des entiers de faire face au public. Cela me donne l’impression que “ Tenet ” ne sera pas ce messie du cinéma, car contrairement à d’autres films précédents du réalisateur, auxquels il est aussi facile de trouver des mais que de reconnaître des vertus indiscutables, vous devez entrer dans un récit très compliqué et intriguer des rebondissements pour vous laisser aimer.

Et c’est peut-être sa principale vertu: Avec un budget colossal de plus de 200 millions de dollars, Nolan a signé un film sans compromis à son public, et que bien qu’il ait de multiples points de connexion avec «Origin» (peut-être le film de Nolan le plus évidemment lié à l’intrigue et même à sa structure), il va beaucoup plus loin dans le niveau de demande du spectateur. Et pas parce que l’intrigue du film est complexe (ce qui est le cas), mais parce que Nolan fait un effort supplémentaire pour faire de l’expérience un défi cérébral pour le spectateur.

Dans ce cas, nous avons une histoire d’espions dans laquelle, pour ne pas révéler plus que nécessaire, nous dirons que les secrets d’armes liés à la manipulation du temps entrent en jeu. Notre protagoniste (John David Washington, la lettre majuscule n’est pas une faute d’impression) est un agent de la CIA impliqué dans une mission labyrinthique dans laquelle il aura l’aide d’un autre agent qui semble en savoir plus que le récit (Robert Pattinson) et dans lequel ils essaieront de mettre fin aux plans malheureux d’un marchand d’armes russe (Kenneth Brannagh).

Froid comme un iceberg

Mais il y a plus de raisons pour lesquelles nous considérons “ Tenet ” comme hostile, et encore une fois, la comparaison avec “ Origin ” est pertinente: là nous avons eu une histoire classique de braquages ​​parfaits, avec toutes les ressources habituelles du genre (des plans très complexes qui semblent mal tourner, des voleurs très intelligents qui ont quatre pas d’avance sur le spectateur), une histoire qui a rendu le spectateur empathique émotionnellement (et qui avait du sens dans l’intrigue ressorts du film) et une série d’interprètes accessibles et accessibles à proximité (DiCaprio, Gordon-Levitt, Page, Hardy).

Mais ici, nous avons une histoire qui frôle l’abstraction et dont les fondements génériques (le cinéma d’espionnage) ne sont pas adoptés avec l’affection avec laquelle “ Origin ” a abordé le films de câpres ou, sans aller plus loin, «Interstellar» rendait hommage à la science-fiction planétaire ou «Dunkerque» au cinéma de guerre. Ici les acteurs, à commencer par Washington, se comportent parfois comme des robots sans sentiments, et l’ancre émotionnelle du film, le personnage d’Elizabeth Debicki, parle aussi de son fils en commun avec le méchant quand elle se souvient, comme s’il s’agissait d’éléments d’humanité que Nolan a mis a posteriori dans un scénario trop froid.

La beauté agressive mais incontestable des paysages planétaires de «Interstellar», les décors artificiels de «Prestige» ou les somptueux palais de rêve de «Origin» sont ici aussi absents. Encore une fois, il semble que Nolan a fait un effort conscient pour placer son film dans des hangars, des sous-sols, des salles de stockage et des friches.Seulement cette fois, il n’y a aucune justification argumentative à cela. La sensation pour le spectateur n’est pas exactement celle du choc, mais plutôt celle de la perplexité.

Cela va-t-il coûter beaucoup plus cher à Tenet de trouver son public que pour le reste des films de Nolan? Sans aucun doute.

Est-ce que «Tenet» pour tout cela est un film jetable, un projet résolu de toute façon? Absolument. Premier, un effort très conscient doit être fait pour éviter tout coin réconfortant pour le spectateur du scénario, et de demander à tous les acteurs de lire leurs lignes sous des codes qui les font ressembler à des androïdes. Il n’y a pas d’accidents ici. Cela va-t-il coûter à «Tenet» de trouver son public beaucoup plus que pour le reste des films de son réalisateur? Sans aucun doute.

Si le spectateur aime la science-fiction hard, il trouvera sans aucun doute de multiples incitations dans «Tenet», toutes théoriques. L’idée derrière l’action, de Voyage dans le temps dans deux directions (vers le futur et le passé, rien de nouveau ici, mais comment Nolan le dit) a des moments indéniablement brillants: la poursuite en voiture, tout ce qui entoure les machines qui rendent le voyage possible, le point culminant écrasant … Nolan fait à plusieurs reprises quelque chose de très typique des films de voyage dans le temps, qui est de dire la même chose scène de différents points de vue, mais ici avec une tournure très originale et stimulante qui élève le film vers une constante surprise.

Nolan confond encore parfois volume et bruit, et ses adeptes, à mon goût, d’horribles séquences de tir et de poursuites motorisées dans “ Origin ” ou la trilogie Batman ils auront ici leur bonne dose de fanfare orchestrale hors de leur esprit et un montage contre-intuitif. C’est indéniable comme toujours, oui, son bon œil pour le spectaculaire et le colossalisme, qui se déroule dans une scène très rare – et quelque peu comique – avec des catamarans et dans l’impressionnant feu d’artifice final. Rien de nouveau ici: Nolan a toujours le look Nolan qui éblouit les fans et cloue les opposants, mais en chemin, il pourrait laisser tomber un fan.

Je ne le nierai pas: j’ai fantasmé lors de la projection du film avec le visage que certains dirigeants de Warner auraient dû laisser avec un film aussi ouvertement anti-commercial que celui-ci. Il est encore significatif à quel point 2020 est rare le fait que ce ne soit pas Marvel, DC ou Disney qui sont responsables de catapulter le box-office pour sauver les meubles d’une année malheureuse, mais que la tâche a été laissée à la superproduction le plus radical et inclassable qui ait été vu depuis de nombreuses années. S’il y a quelque chose à célébrer à propos de «Tenet», c’est indiscutablement cela.