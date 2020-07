`` Tenet '': comment Nolan est passé du sauveur des salles de cinéma au dernier bastion de la résistance contre le coronavirus

‘Principe’ a (nouvelle) date de sortie définitive en salles en Espagne: le 26 août. C’est le dernier mouvement d’un film qui refuse de disparaître du panneau d’affichage d’été. Contrairement à d’autres concurrents prévus pour cette année, comme le dernier “ Fast & Furious ”, qui avait été retardé au début du passage à l’été 2021, le nouveau Christopher Nolan s’est peu à peu déplacé par Warner, résistant à l’entrée l’automne.

Ainsi, la première prévue à l’origine le 17 juillet a été retardée jusqu’à deux fois, étant placée le 12 août. Avant son nouveau et, pour le moment, mouvement définitif à la fin du même mois, Warner a annoncé que les circonstances l’avaient contraint à sortir les films d’une manière différente pendant que la crise des coronavirus durait. Le président de Warner, Toby Emmerich, a déclaré dans un communiqué que “nous ne donnons pas à “ Tenet ” un traitement traditionnel en première mondiale avec une date précise, et cela se reflétera dans nos prochains plans marketing et distribution. “

Rapidement les rumeurs se sont déchaînées, qui parlaient d’une distribution par zones de sécurité, tandis que Warner retardait une autre première notoire de 2020, ‘Warren Record: Forced by the Devil’, le troisième volet de ‘The Conjuring’, qui se déroulait le 4 juin 2021. Seulement une semaine plus tard, l’annonce du 26 août pour ‘Tenet’ est arrivée, mais seulement dans certains Territoires: Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Russie, Australie, Japon et Corée. Pour des raisons évidentes, des pays comme le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le Chili, la Colombie, l’Uruguay, le Pérou ou le Costa Rica n’ont pas de dates.

Aux Etats-Unis Le film de Christopher Nolan arrivera le 2 septembre et dans certaines villes. Les rapports des régions de New York et de Los Angeles seront essentiels pour déterminer dans quelles villes le film sera projeté. Et bien sûr, lorsque les cinémas rouvriront, ils le feront probablement sous la sécurité, la distanciation et l’utilisation obligatoire de masques faciaux que nous connaissons déjà dans certains pays européens.

‘Tenet’: la dernière frontière

Chaque film de Christopher Nolan, des jours lointains de la trilogie Dark Knight, sont de vrais événements. Sa capacité à susciter des conversations interminables sur les nuances et le sens, pour encourager le haineux et pour remettre sur la table les éternelles discussions sur la surévaluation ou non du réalisateur et de ses épopées visuelles, il semble qu’il n’y ait pas de limites. Mais «Tenet» a acquis une considération particulière en raison des circonstances, une considération qui a changé au fil des semaines.

Premièrement, il a été considéré comme le film qui réactiverait l’activité cinématographique après la pause de production et de distribution provoquée par la pandémie. Même Disney, en ce sens, était un peu en retard sur la décision de Warner: “ Mulan ”, sans aucun doute la grande première de Disney pour cette année, a été retardé en raison des retards de “ Tenet ”. Enfin, ‘Mulan’ a fini par présenter un état permanent de retard indéfini, attendant sans doute de voir comment fonctionne le hack de Warner.

Profitant de cette identité messianique que Nolan aime tant, le réalisateur a écrit dans un article du Washington Post qu ‘«il y a des aspects de la vie qui sont bien plus importants que d’aller au cinéma». Et aussi que “dans des temps incertains, Il n’y a rien de plus rassurant que de penser que nous sommes ensemble, quelque chose que l’expérience cinématographique a renforcé pour les générations. ” En d’autres termes, revendiquer la valeur d’aller au cinéma, s’assurer que «nous avons besoin de ce que les films peuvent nous offrir».

Ce qui est clair, c’est que Warner n’a pas envisagé l’option d’une première numérique.. Cela s’est produit avec des films spécialement destinés au jeune public, tels que “ Scooby ” (qui a atteint les cinémas en Espagne), “ Artemis Fowl ” (qui est venu avec plus de douleur que de gloire au catalogue Disney +) ou “ Greyhound ”, le dernier film Apple TV + (il connaît un tel succès qu’il amène Apple à envisager son futur catalogue basé sur ce type de productions). Sans aucun doute, le cas le plus notable est celui de «Trolls 2», collectionnant sans passer par les salles plus que ce que son précédent avait réalisé dans tout le processus d’exploitation.

Cependant, «Tenet» a besoin des chambres. Maintenant, plus personne ne se souvient de ‘Trolls 2’ ou ‘Artemis Fowl’, mais ‘Tenet’ est une production beaucoup plus ambitieuse et, pour être rentable, elle nécessite la conversation générée par son passage en salles. Ce n’est pas un cas unique: si “ Mulan ”, “ Fast & Furious 9 ” ou “ No time to die ” ont été retardés (et continueront d’être retardés aussi longtemps que nécessaire), cela est dû à la nécessité de faire une première en salles.

Le courage obstiné de Warner, déterminé à ce que “ Tenet ” soit considéré comme une arme de départ pour un retour en salles depuis pratiquement l’époque de l’emprisonnement européen, est ce qui a également changé la perception du film. Nolan. De cette image initiale de “sauveur des salles”, alors que l’on croyait encore que la pandémie allait être une simple bosse pour une exposition à court terme, il a été passé à «Tenet» comme une résistance totale à l’effondrement de l’industrie. Un peu plus langoureux pour mourir avec vos bottes si c’est nécessaire.

La stratégie de Warner, cependant, a du sens: le cinéma de Nolan est très apprécié en dehors des États-Unis, car il montre que ‘Interstellar’ a obtenu plus de 72% de ses revenus en dehors de son pays d’origine, ‘Origin’ 64% et ‘Dunkerque’ également 64%. Ce soutien au réalisateur hors de son pays est ce qui renforce l’engagement pour un film vraiment cher (deux cent millions de dollars de budget), soumis à un modèle de production qui ne se répétera pas dans longtemps.

De cette manière, «Tenet» acquiert une pertinence renouvelée. Dernier espoir ou arme de départ? Sa forme de distribution mixte, littéralement inouï pour un projet de cette ampleur rend votre réception totalement inconnue. Nolan semble infaillible, mais … son nouveau film restera-t-il dans l’histoire pour les raisons les moins désirées?